Lebih Awet dan Tahan Lama, 5 Tips Mencuci Pakaian Hitam agar Tidak Luntur

seseorang yang mencuci pakaian secara teratur (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Warna hitam merupakan salah satu pilihan klasik dalam dunia fesyen yang dikenal karena kesan elegan dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya.
Mulai dari gaun yang simpel hingga kemeja formal, pakaian berwarna hitam selalu menjadi andalan yang tidak pernah ketinggalan zaman.
Namun, salah satu masalah yang sering terjadi adalah warna hitam yang cepat memudar atau terlihat kusam setelah beberapa kali dicuci.
Baca Juga:6 Cara Mencuci Baju yang Tepat Agar Tidak Luntur dan Memudar, Pakaian Tetap Pekat Saat Digunakan
Kondisi ini tentu dapat mengurangi daya tarik pakaian dan membuat tampilannya kurang maksimal.
Meski begitu, dengan teknik perawatan yang tepat, pakaian berwarna gelap sebenarnya bisa tetap terjaga kualitas warnanya lebih lama.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa