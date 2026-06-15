Lebih Awet dan Tahan Lama, 5 Tips Mencuci Pakaian Hitam agar Tidak Luntur

JawaPos.com – Warna hitam merupakan salah satu pilihan klasik dalam dunia fesyen yang dikenal karena kesan elegan dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya.

Mulai dari gaun yang simpel hingga kemeja formal, pakaian berwarna hitam selalu menjadi andalan yang tidak pernah ketinggalan zaman.

Namun, salah satu masalah yang sering terjadi adalah warna hitam yang cepat memudar atau terlihat kusam setelah beberapa kali dicuci.

Kondisi ini tentu dapat mengurangi daya tarik pakaian dan membuat tampilannya kurang maksimal.

Meski begitu, dengan teknik perawatan yang tepat, pakaian berwarna gelap sebenarnya bisa tetap terjaga kualitas warnanya lebih lama.