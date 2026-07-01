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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 1 Juli 2026 | 22.26 WIB

7 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Mencuci dan Menggunakan Kembali Kemasan Plastik Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang mencuci kemasan plastik (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang mencuci kemasan plastik (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Di tengah budaya serba instan dan sekali pakai, kebiasaan sederhana seperti mencuci wadah plastik bekas sering kali dianggap remeh atau kuno.

Namun bagi sebagian orang, tindakan kecil ini bukan sekadar cara untuk berhemat atau sekadar mengikuti tradisi keluarga. Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini mencerminkan pola pikir, nilai hidup, dan cara pandang seseorang terhadap dunia.

Dilansir dari Expert Editor, orang yang terbiasa mencuci dan menggunakan kembali kemasan plastik umumnya memiliki kemiripan karakter tertentu yang terbentuk sejak kecil. Meski tidak semua orang persis sama, ada benang merah kepribadian yang sering kali muncul. Berikut adalah tujuh ciri kepribadian tersebut:

1. Memiliki Pola Pikir Hemat dan Berorientasi Jangka Panjang

Orang yang mencuci kemasan plastik biasanya tidak langsung berpikir, "Murah, beli lagi saja," melainkan, "Masih bisa dipakai." Ini menunjukkan kemampuan menunda kepuasan dan memikirkan manfaat jangka panjang.

Dalam psikologi, pola ini berkaitan dengan delayed gratification, kemampuan mengorbankan kenyamanan sesaat demi manfaat yang lebih besar di masa depan. Sifat ini sering terbawa ke aspek lain seperti pengelolaan keuangan, karier, dan perencanaan hidup.

2. Tumbuh dengan Nilai Tanggung Jawab yang Kuat

Menggunakan kembali barang bukan hanya soal uang, tetapi juga rasa tanggung jawab terhadap sumber daya. Orang dengan kebiasaan ini cenderung merasa tidak nyaman membuang sesuatu yang masih layak pakai.

Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab sering terbentuk sejak kecil, terutama jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan kerja keras dan penghargaan terhadap barang.

3. Tidak Mudah Terpengaruh Tekanan Sosial

Editor: Candra Mega Sari
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