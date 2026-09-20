11 Ucapan Kasar yang Tanpa Sadar Diucapkan Orang Tanpa Rasa Hormat Menurut Psikologi

Ucapan kasar yang tanpa sadar diucapkan orang tanpa rasa hormat menurut psikologi./Magnific/ bearfotos
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa mengenali siapa yang layak dipercaya bukanlah hal mudah, terutama pada orang yang pandai berkata-kata.
Sebagian orang mampu terlihat meyakinkan meski sebenarnya tidak benar-benar menghormati orang di sekitarnya.
Namun dengan memperhatikan cara mereka berbicara, seseorang dapat lebih mudah mengenali karakter asli di baliknya.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (20/9), berikut sebelas ucapan kasar yang biasa diucapkan tanpa sadar oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki rasa hormat terhadap orang lain.
1. "Aku tidak berutang apa pun kepada siapa pun"
Kalimat ini terkadang wajar diucapkan sebagai bentuk pembelaan diri dalam situasi tertentu.
Namun sebagian orang benar-benar bermaksud bahwa dirinya tidak berutang apa pun kepada siapa pun, termasuk keluarga dan pasangannya.
Ucapan ini setara dengan menolak mengakui usaha yang telah dilakukan orang lain terhadapnya.
Kebiasaan mengucapkan kalimat ini secara terus-menerus dapat membuat seseorang terlihat egois dan tidak peka.
2. "Maaf, memang begini diriku"
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Jawa Pos
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