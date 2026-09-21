6 Ucapan Kelelahan Ekstrem yang Sering Muncul Meski Sulit Tidur Menurut Psikologi

Ucapan kelelahan ekstrem yang sering muncul meski sulit tidur menurut psikologi. (magnific)
JawaPos.com - Kelelahan ekstrem tercermin dari ucapan sederhana yang sering muncul meski seseorang sulit tidur di malam hari.
Sebagian orang mengalami kelelahan yang begitu parah hingga sulit tertidur meski tubuh sudah sangat membutuhkan istirahat.
Ketika mencoba tidur, mereka justru terjaga sepanjang malam tanpa bisa benar-benar terlelap sepenuhnya.
Kondisi ini membuat mereka mengucapkan kalimat serupa berulang kali dalam berbagai percakapan sehari-hari.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (21/9), berikut enam ucapan yang biasa muncul dari orang yang mengalami kelelahan ekstrem meski sulit tidur di malam hari.
1. Mengaku tidak bisa berpikir jernih
Otak manusia membutuhkan tidur agar dapat bekerja dengan baik sepanjang hari.
Ketika kebutuhan tidur tidak terpenuhi, fungsi otak akan terganggu dan sulit bekerja optimal.
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Jawa Pos
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