9 Perilaku Pria di Publik yang Tidak Menghormati Istrinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa rasa hormat menjadi hal penting dalam pernikahan, meski tidak semua orang benar-benar menunjukkannya.

Perasaan tidak dihormati oleh pasangan sendiri tentu terasa sangat menyakitkan bagi siapa pun yang mengalaminya.

Meski tidak diucapkan secara langsung, sejumlah perilaku di tempat umum dapat mengungkap kurangnya rasa hormat tersebut.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (17/9), berikut sembilan perilaku publik yang biasa ditunjukkan pria yang sebenarnya tidak menghormati istrinya sendiri.

1. Memperlakukan orang asing lebih baik dibanding istrinya sendiri

Sebagian pria sengaja menutupi sisi buruk dirinya di hadapan orang lain demi menjaga reputasinya sendiri.

Mereka bersikap seolah menjadi sosok sempurna di hadapan orang lain meski memperlakukan istrinya dengan buruk.