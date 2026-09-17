9 Perilaku Pria di Publik yang Tidak Menghormati Istrinya Menurut Psikologi

Perilaku pria di publik yang tidak menghormati istrinya menurut psikologi (Magnific/ wavebreakmedia_micro)
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa rasa hormat menjadi hal penting dalam pernikahan, meski tidak semua orang benar-benar menunjukkannya.
Perasaan tidak dihormati oleh pasangan sendiri tentu terasa sangat menyakitkan bagi siapa pun yang mengalaminya.
Meski tidak diucapkan secara langsung, sejumlah perilaku di tempat umum dapat mengungkap kurangnya rasa hormat tersebut.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (17/9), berikut sembilan perilaku publik yang biasa ditunjukkan pria yang sebenarnya tidak menghormati istrinya sendiri.
1. Memperlakukan orang asing lebih baik dibanding istrinya sendiri
Sebagian pria sengaja menutupi sisi buruk dirinya di hadapan orang lain demi menjaga reputasinya sendiri.
Mereka bersikap seolah menjadi sosok sempurna di hadapan orang lain meski memperlakukan istrinya dengan buruk.
Kondisi ini membuat istri berada dalam posisi sulit karena sulit dipercaya ketika akhirnya berani bersuara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022