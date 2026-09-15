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Lania Monica
Rabu, 16 September 2026 | 01.44 WIB

Seseorang yang Menggunakan 9 Aksesori Ini Ingin Menunjukkan Bahwa Dirinya Kaya, Cek Apa Saja!

ilustrasi orang yang menggunakan aksesori untuk terlihat kaya (Geediting) - Image

ilustrasi orang yang menggunakan aksesori untuk terlihat kaya (Geediting)

JawaPos.com -  Penampilan memang sering dijadikan cara untuk mengekspresikan diri. Namun, ada kalanya gaya justru berubah menjadi upaya keras untuk mendapatkan pengakuan. Aksesori, yang seharusnya menjadi pelengkap, terkadang digunakan sebagai “sinyal status” agar terlihat mapan atau berkelas.

Dilansir dari laman Geediting, bukan aksesori itu sendiri yang menjadi masalah, melainkan niat di balik penggunaannya. Perbedaan antara gaya yang percaya diri dan gaya yang lahir dari rasa tidak aman sering kali terlihat dari detail-detail kecil yang tampak sepele.

Berikut sembilan jenis aksesori yang kerap memberi kesan seseorang terlalu berusaha tampil kaya.

1. Ikat Pinggang dengan Logo Desainer Terlalu Besar

Ikat pinggang bisa menjadi item fungsional sekaligus stylish. Namun, ketika gespernya terlalu besar dan logo merek menjadi pusat perhatian, kesannya berubah dari selera pribadi menjadi pamer status.

Jika sebuah ikat pinggang kehilangan daya tarik saat logonya dihilangkan, kemungkinan besar daya tarik utamanya memang bukan desain, melainkan simbol kekayaan.

2. Jam Tangan Mencolok yang Mendominasi Penampilan

Jam tangan bisa bermakna sentimental atau sekadar alat penunjuk waktu. Namun, jam berukuran besar, terlalu mengilap, dan dipakai seperti trofi sering memberi kesan ingin diperhatikan.

Orang yang benar-benar menghargai kualitas dan craftsmanship biasanya mengenakan jam dengan tenang, tanpa berharap ada yang bertanya atau memuji.

3. Kacamata Hitam di Situasi yang Tidak Tepat

Kacamata hitam memang bisa menunjang gaya. Tetapi memakainya di dalam ruangan, saat hujan, atau di malam hari sering kali terasa janggal.

Alih-alih terlihat misterius, kesannya justru seperti sedang bersembunyi di balik “kostum” tertentu. Kepercayaan diri sejati biasanya tampil terbuka, bukan tertutup.

4. Aksesori Gadget Bermerek yang Terlalu Mencolok

Casing ponsel bermonogram, pelindung earbuds desainer, atau sleeve laptop dengan logo besar kini menjadi cara baru menunjukkan status.

Editor: Hanny Suwindari
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