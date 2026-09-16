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Rabbany Wanadriani
Rabu, 16 September 2026 | 18.11 WIB

Tanpa Cara Rumit, Ini 5 Kebiasaan untuk Menjaga Kadar Kolesterol

ilustrasi kolesterol jahat. (Freepik) - Image

ilustrasi kolesterol jahat. (Freepik)

JawaPos.com – Kolesterol sebenarnya merupakan salah satu zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Zat ini berperan dalam pembentukan sel, produksi hormon, hingga membantu proses pencernaan.

Namun, kadar kolesterol yang tidak terkendali, terutama LDL (low-density lipoprotein) atau yang sering disebut sebagai kolesterol jahat, dapat menjadi perhatian bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Sebaliknya, HDL (high-density lipoprotein) dikenal sebagai kolesterol baik karena membantu membawa kolesterol dari aliran darah untuk diproses lebih lanjut oleh tubuh.

Ketika kadar LDL terlalu tinggi, kolesterol dapat menumpuk dan membentuk plak di dinding pembuluh darah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan kardiovaskular, termasuk penyakit jantung dan stroke.

Karena itu, menjaga pola makan serta rutin melakukan aktivitas fisik menjadi bagian penting dalam membantu mengontrol kadar kolesterol.

Dilansir English Jagran, berikut beberapa kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menurunkan kolesterol LDL.

1. Awali Hari dengan Makanan Tinggi Serat

Sarapan dapat menjadi waktu yang tepat untuk menambah asupan serat, khususnya serat larut. Jenis serat ini dapat membantu mengurangi penyerapan kolesterol di saluran pencernaan.

Oatmeal, apel, dan kacang-kacangan dapat menjadi pilihan. Untuk menambah kandungan serat dan nutrisi, biji chia atau biji rami juga bisa dicampurkan ke dalam smoothie maupun makanan lainnya.

Memilih produk berbahan gandum utuh sebagai bagian dari pola makan sehari-hari juga dapat mendukung pola makan yang lebih ramah bagi kesehatan jantung.

2. Pilih Sumber Lemak yang Lebih Sehat

Jenis lemak yang dikonsumsi sehari-hari turut berkaitan dengan kadar kolesterol dalam tubuh. Karena itu, pemilihan minyak untuk memasak juga perlu diperhatikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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