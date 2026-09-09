5 Minuman yang Bisa Bantu Menjaga Kolesterol Tetap Terkendali, Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Kadar kolesterol yang terlalu tinggi perlu mendapat perhatian karena dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, terutama jika berlangsung dalam waktu lama dan tidak ditangani dengan baik.

Menjaga pola makan, aktif bergerak, mempertahankan berat badan yang sehat, serta melakukan pemeriksaan kolesterol secara berkala merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Selain makanan, pilihan minuman sehari-hari juga perlu diperhatikan. Beberapa minuman yang berasal dari bahan pangan bernutrisi dapat menjadi bagian dari pola makan sehat dan berpotensi membantu menjaga kadar kolesterol.

Namun, perlu dipahami bahwa minuman tertentu bukanlah obat untuk kolesterol tinggi. Jika kadar kolesterol sudah tinggi, terutama bila disertai faktor risiko penyakit jantung, penanganan sebaiknya mengikuti anjuran tenaga medis.

Dilansir dari Hello Sehat dan Alodokter, berikut lima minuman yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung upaya menjaga kadar kolesterol.

1. Jus Alpukat Alpukat merupakan salah satu buah yang mengandung lemak tak jenuh dan serat. Kedua kandungan tersebut dapat menjadi bagian dari pola makan yang baik untuk kesehatan jantung.

Alpukat juga mengandung asam oleat, yaitu salah satu jenis lemak tak jenuh tunggal. Mengonsumsi alpukat sebagai bagian dari pola makan seimbang dapat membantu mendukung pengelolaan kadar kolesterol.

Jika ingin mengolahnya menjadi jus, sebaiknya hindari tambahan gula dalam jumlah berlebihan. Penambahan susu kental manis juga sebaiknya dibatasi karena dapat meningkatkan asupan gula dan kalori.

2. Teh Hijau Teh hijau mengandung senyawa polifenol, termasuk katekin, yang memiliki aktivitas antioksidan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau dapat memberikan efek positif terhadap profil lemak darah pada sebagian orang.