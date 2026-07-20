Ingin Kolesterol Tetap Terkendali? Terapkan 5 Cara Alami Berikut

JawaPos.com – Kolesterol merupakan zat lemak yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting, mulai dari membentuk sel-sel sehat, memproduksi hormon, hingga membantu proses pencernaan. Meski demikian, kadar kolesterol perlu dijaga agar tetap seimbang demi mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Secara umum, kolesterol terbagi menjadi dua jenis, yaitu LDL (low-density lipoprotein) yang dikenal sebagai kolesterol jahat dan HDL (high-density lipoprotein) atau kolesterol baik. Menjaga keseimbangan keduanya sangat penting karena kadar LDL yang terlalu tinggi dapat memicu penumpukan plak di pembuluh darah.

Penumpukan plak tersebut berpotensi menghambat aliran darah dan meningkatkan risiko berbagai penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung, serangan jantung, hingga stroke. Oleh karena itu, menerapkan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah efektif untuk membantu mengendalikan kadar kolesterol.

Merujuk pada ulasan yang dimuat oleh English Jagran, berikut lima cara alami dan mudah yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) sekaligus menjaga kesehatan jantung.

1. Konsumsi serat ketika sarapan

Tingkatkan asupan serat larut untuk menurunkan kolesterol LDL. Nikmati oat, apel, dan kacang-kacangan yang mengikat kolesterol.

Tambahkan biji rami atau biji chia ke dalam smoothie dan pilih roti gandum utuh untuk diet sehat jantung.

2. Minyak goreng ramah jantung

Jenis lemak yang Anda konsumsi dapat berdampak signifikan terhadap kadar kolesterol.