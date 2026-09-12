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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 07.30 WIB

Jika Ingin Menjalani Hidup yang Baik, Pegang 5 Kunci Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjalani hidup yang baik (Magnific/benzoix) - Image

seseorang yang menjalani hidup yang baik (Magnific/benzoix)

JawaPos.com - Hidup yang baik bukan berarti hidup tanpa masalah. Bahkan, mungkin salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kebahagiaan adalah anggapan bahwa kita baru bisa merasa tenang ketika semua persoalan telah selesai.

Kita berpikir, “Nanti kalau uang sudah cukup, saya akan tenang.” Nanti kalau pekerjaan sudah stabil, saya akan bahagia. Nanti kalau hubungan saya membaik, saya akan merasa damai. Nanti kalau semua rencana berjalan sesuai keinginan, barulah hidup saya terasa baik.

Namun kehidupan tidak bekerja seperti itu. Masalah akan selalu datang dalam bentuk yang berbeda. Ketika satu persoalan selesai, persoalan lain mungkin muncul. Ketika kondisi keuangan membaik, bisa saja muncul masalah kesehatan.

Ketika pekerjaan mulai stabil, mungkin hubungan dengan orang lain justru menghadapi ujian. Ketika kita merasa sudah memahami hidup, keadaan dapat berubah dan memaksa kita belajar lagi.

Karena itu, menjalani hidup yang baik bukan tentang menemukan kehidupan yang tidak memiliki masalah. Ini tentang menjadi seseorang yang tetap mampu menjalani hidup dengan baik meskipun masalah datang.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (11/9), psikologi modern banyak membahas kemampuan manusia untuk menghadapi tekanan, beradaptasi terhadap perubahan, membangun hubungan yang sehat, dan menemukan makna dalam kehidupan. Dari berbagai prinsip tersebut, ada lima kunci yang layak kita pegang.

Bukan karena kelima hal ini akan membuat hidup selalu mudah. Tetapi karena kelimanya dapat membantu kita menjadi lebih kuat ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan.

1. Terima Bahwa Tidak Semua Hal Bisa Kamu Kendalikan

Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalinya.

Kita ingin semua orang memahami kita.

Kita ingin orang lain memperlakukan kita sesuai harapan.

Kita ingin masa depan berjalan sesuai rencana.

Kita ingin tidak pernah gagal.

Kita ingin tidak pernah kehilangan orang yang kita cintai.

Kita ingin tidak pernah mengalami kekecewaan.

Masalahnya, kehidupan tidak memberikan kendali sebesar itu kepada kita.

Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu.

Editor: Novia Tri Astuti
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