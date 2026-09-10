3 Manfaat Psikologi Membatasi Anak dari Layar Gadget yang Terbawa hingga Dewasa

Manfaat psikologi membatasi anak dari layar gadget yang terbawa hingga dewasa / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com - Psikologi membatasi layar gadget sejak dini dipercaya membawa manfaat jangka panjang bagi perkembangan anak hingga dewasa.
Banyak orang tua merasa kesulitan menerapkan batasan ini karena anak sering menunjukkan kemarahan saat gadget dibatasi.
Meski terasa berat dijalani, berbagai penelitian ilmiah mendukung manfaat nyata dari kebiasaan membatasi waktu layar tersebut.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (10/9), berikut tiga manfaat psikologi membatasi layar gadget yang dipercaya terbawa hingga anak tumbuh menjadi dewasa nanti.
1. Mengurangi tantrum dan masalah perilaku
Sebuah penelitian di Kanada menemukan hubungan langsung antara waktu layar dengan meningkatnya perilaku tantrum pada anak.
Penambahan satu jam waktu layar setiap hari terbukti berkaitan dengan peningkatan rasa marah dan frustrasi anak.
Dampak ini bahkan masih terlihat jelas hingga satu tahun setelah kebiasaan tersebut mulai diterapkan pada anak.
Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa waktu layar berlebihan berdampak negatif terhadap kemampuan anak mengelola emosinya sendiri.
Kondisi ini semakin buruk ketika layar dijadikan alat menenangkan anak saat sedang mengalami emosi yang memuncak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar