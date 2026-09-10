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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 10 September 2026 | 21.18 WIB

3 Manfaat Psikologi Membatasi Anak dari Layar Gadget yang Terbawa hingga Dewasa

Manfaat psikologi membatasi anak dari layar gadget yang terbawa hingga dewasa / foto : Magnific/ magnific - Image

Manfaat psikologi membatasi anak dari layar gadget yang terbawa hingga dewasa / foto : Magnific/ magnific

JawaPos.com - Psikologi membatasi layar gadget sejak dini dipercaya membawa manfaat jangka panjang bagi perkembangan anak hingga dewasa.

Banyak orang tua merasa kesulitan menerapkan batasan ini karena anak sering menunjukkan kemarahan saat gadget dibatasi.

Meski terasa berat dijalani, berbagai penelitian ilmiah mendukung manfaat nyata dari kebiasaan membatasi waktu layar tersebut.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (10/9), berikut tiga manfaat psikologi membatasi layar gadget yang dipercaya terbawa hingga anak tumbuh menjadi dewasa nanti.

1. Mengurangi tantrum dan masalah perilaku

Sebuah penelitian di Kanada menemukan hubungan langsung antara waktu layar dengan meningkatnya perilaku tantrum pada anak.

Penambahan satu jam waktu layar setiap hari terbukti berkaitan dengan peningkatan rasa marah dan frustrasi anak.

Dampak ini bahkan masih terlihat jelas hingga satu tahun setelah kebiasaan tersebut mulai diterapkan pada anak.

Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa waktu layar berlebihan berdampak negatif terhadap kemampuan anak mengelola emosinya sendiri.

Kondisi ini semakin buruk ketika layar dijadikan alat menenangkan anak saat sedang mengalami emosi yang memuncak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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