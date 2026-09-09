Sering Diabaikan, Ini 5 Manfaat Menyisir Rambut pada Malam Hari

ilustrasi orang yang menyisir rambut. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Menyisir rambut biasanya dilakukan setelah mandi atau sebelum memulai aktivitas. Namun, kebiasaan sederhana ini juga bisa dilakukan menjelang tidur sebagai bagian dari rutinitas perawatan rambut.
Menyisir rambut dengan cara yang tepat dapat membantu merapikan helaian, mengurangi rambut kusut, serta membuat rambut terasa lebih nyaman sebelum beristirahat.
Selain itu, gerakan menyisir yang lembut juga dapat memberikan sensasi relaksasi pada kulit kepala. Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah manfaat yang kerap dikaitkan dengan kebiasaan menyisir rambut sebelum tidur.
Gerakan sisir yang lembut dapat memberikan stimulasi ringan pada kulit kepala. Aktivitas tersebut bisa membuat kulit kepala terasa lebih rileks sekaligus membantu merapikan rambut sebelum tidur.
Meski demikian, menyisir rambut bukanlah cara yang terbukti secara pasti untuk mempercepat pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, nutrisi, dan kondisi kesehatan.
Rambut yang seharian beraktivitas dapat terkena debu, kotoran, atau mengalami kekusutan. Menyisir sebelum tidur membantu merapikan helaian rambut dan mengurangi kusut yang mungkin semakin parah saat tidur.
Kebiasaan tersebut juga dapat membuat rambut lebih mudah ditata keesokan paginya.
Namun, ketombe tidak bisa semata-mata dicegah hanya dengan menyisir rambut. Ketombe dapat berkaitan dengan kondisi kulit kepala dan produksi minyak, sehingga perawatannya perlu disesuaikan dengan penyebabnya.
Menyisir rambut sebelum beristirahat dapat membantu meminimalkan kusut. Rambut yang lebih rapi juga cenderung lebih mudah diatur ketika bangun pada pagi hari.
Gunakan sisir yang sesuai dengan jenis rambut dan lakukan secara perlahan. Hindari menarik rambut terlalu keras, terutama ketika rambut sedang basah karena kondisi tersebut membuat rambut lebih rentan mengalami kerusakan.
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Jawa Pos
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