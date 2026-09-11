Bukan Sekadar Mewah, Inilah Tips Memilih Perhiasan Berlian yang Sesuai Karakter dan Kepribadian

JawaPos.com - Memilih perhiasan berlian tidak sekadar membeli aksesori mewah. Tetapi juga sebuah investasi penampilan sekaligus bentuk penegasan karakter dan rasa percaya diri seseorang. Namun tidak sedikit kaum perempuan yang masih ragu dalam memilih perhiasan yang paling tepat untuk dirinya. General Manager perhiasan berlian MONDIAL Leslie Christian Saputra mengungkapkan banyak perempuan masih terjebak pada pilihan perhiasan yang aman dan terlampau simpel. Padahal, berani keluar dari zona nyaman dengan memilih perhiasan berlian yang berkarakter bold justru dapat memperlihatkan kepribadian yang sesungguhnya. Ia pun membagikan sejumlah tips memilih perhiasan berlian yang tepat agar mampu memancarkan karakter diri secara maksimal.

Langkah pertama bagi perempuan saat memilih perhiasan adalah memberanikan diri untuk mengeksplorasi beragam desain. Artinya tidak hanya berpatokan pada model simpel yang biasa dipakai sehari-hari.

"Rata-rata perempuan penginnya yang simpel-simpel untuk harian. Padahal, ketika dipakaikan sesuatu yang bold dan lebih berkarakter, jati dirinya bisa lebih keluar," ujarnya pada perayaan ulang tahun ke-47 tahun Mondial bertajuk The World She Reigns Upon di Orasis Art Space, Surabaya pada Jumat (11/10).

Ia juga menepis anggapan kebanyakan masyarakat Indonesia yang enggan memakai perhiasan berdesain menonjol karena alasan ragu harus mengenakannya ke mana. Padahal, kata dia, tanpa disadari, aktivitas sosial masyarakat di Indonesia sangat padat.

"Sebenarnya bukan menunggu ada acara besar. Di Indonesia tanpa disadari acara kita itu banyak. Paling simpel, setiap akhir pekan ada acara kondangan, belum lagi kumpul keluarga. Itu semua adalah acara," tutur Leslie.

Menurutnya pilihan desain perhiasan tidak pernah bohong dalam merepresentasikan kepribadian pemiliknya. Setiap model yang dipilih secara intuitif akan menyuarakan karakter pemakainya. Ia mencontohkan untuk desain perhiasan klasik dan simpel, biasanya mencerminkan pribadi yang menyukai kesederhanaan, kepraktisan, serta menyukai gaya yang elegan tanpa terkesan berlebihan.

Kemudian desain bold dan berkarakter, menandakan sosok yang berani tampil beda, percaya diri, dan tidak ragu untuk menjadi pusat perhatian di antara kerumunan.