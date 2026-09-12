Antisipasi Gempa, Pemkot Surabaya Berencana Pasang Sensor Monitoring Sesar

JawaPos.com - Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terkait rencana pemasangan alat sensor monitoring untuk memantau aktivitas sesar yang melintasi Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa. Eri mengaku, pembahasan mengenai pemasangan alat masih dalam tahap koordinasi, termasuk mengenai lokasi pemasangannya.

"Kita sudah koordinasikan dengan teman-teman ITS terkait alat sensor ini," kata Eri di Surabaya, Sabtu (12/9).

Eri menjelaskan, keberadaan sesar di Surabaya bukan merupakan hal baru. Kota Pahlawan diketahui dilalui dua segmen sesar, yakni Sesar Surabaya dan Sesar Waru yang merupakan bagian dari sistem sesar di Pulau Jawa.

"Dari dulu sesar itu sudah ada. Ada Sesar Waru sama Sesar Surabaya. Ada yang melewati beberapa wilayah. Karena itu kemarin saya minta untuk Kepala BPBD melakukan sosialisasi," ujarnya.

Menurutnya, selain penguatan pemantauan, kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi gempa. Sosialisasi diperlukan agar masyarakat mengetahui langkah yang harus diambil ketika sewaktu-waktu terjadi gempa.

"Nauzubillahi min dzalik, kalau ada kejadian, maka evakuasinya seperti apa? Lari di mana? Itu sudah dilakukan Kepala BPBD. Karena memang Surabaya dilewati sesar dua itu, Sesar Surabaya dan Sesar Waru," ucapnya.

Kepala BPBD Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengimbau masyarakat tidak panik terkait keberadaan dua sesar yang melintasi Kota Pahlawan. Menurutnya, keberadaan sesar tidak berarti gempa akan terjadi dalam waktu dekat.