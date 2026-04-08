Investasi Elegan Perhiasan Emas yang Makin Bersinar, Punya Nilai Tambah Dipakai Sehari-hari

JawaPos.com–Gairah investasi emas di Surabaya terus bersinar. Investasi emas menjadi salah satu pilihan untuk melindungi kekayaan dari inflasi.

Emas dinilai aman dan menawarkan peluang pertumbuhan nilai yang menarik. Nah, tak sekadar menawarkan keindahan estetika, Wahyu Redjo Gold and Jewellery kembali membuktikan komitmen dalam memanjakan pelanggan. Salah satunya melalui program promo Shine and Drive dan Semarak Kilau Emas di Atrium Plaza Surabaya.

​Momen peluncuran ini sekaligus menjadi puncak dari program kolaborasi Golden Deal Golden Wheels yang telah berlangsung sejak Januari. Dalam acara yang berlangsung meriah tersebut, satu unit Toyota Raize resmi diserahkan kepada pemenang beruntung hasil kolaborasi dengan pabrik perhiasan HWT Gold.

​​”Kami ingin memberikan nilai tambah bagi setiap pelanggan. Investasi itu tidak harus selalu dalam bentuk logam mulia, tapi bisa melalui perhiasan emas yang bisa dipakai sekaligus memiliki nilai investasi jangka panjang,” kata Manajemen Representatif Wahyu Redjo Diana Kusuma Atmaja.

Tak berhenti di situ, Wahyu Redjo memperkenalkan program tahunan teranyar, Shine and Drive. Periode yang berlangsung mulai 6 April hingga akhir Desember 2026 tersebut menyiapkan hadiah utama satu unit Wuling Alvez.

Bagi pelanggan yang tak sabar menunggu akhir tahun, pihaknya menghadirkan program triwulan Semarak Kilau Emas. Pelanggan berkesempatan membawa pulang 1 unit motor, beragam peralatan elektronik dan motor listrik.

”Pemilihan hadiah motor listrik menjadi sinyal bahwa toko emas yang telah berdiri selama 40 tahun ini juga mendukung gaya hidup ramah lingkungan,” tandas Diana Kusuma Atmaja.