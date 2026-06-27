7 Isyarat Sosial Kecil yang Dengan Cepat Membuat Orang Berpikir Anda Kurang Percaya Diri Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesan pertama sering terbentuk hanya dalam hitungan detik. Sebelum seseorang mengenal kemampuan, pengalaman, atau kepribadian Anda, mereka lebih dulu menangkap berbagai isyarat kecil dari cara Anda berbicara, bergerak, hingga merespons situasi sosial.

Psikologi menunjukkan bahwa manusia secara alami menggunakan thin slicing, yaitu kemampuan membuat penilaian cepat berdasarkan informasi yang sangat terbatas. Penilaian ini memang tidak selalu akurat, tetapi sering kali memengaruhi bagaimana orang memperlakukan kita sejak awal.

Menariknya, banyak orang tanpa sadar menampilkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang memberi kesan kurang percaya diri, padahal sebenarnya mereka kompeten dan memiliki kemampuan yang baik.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), terdapat tujuh isyarat sosial kecil yang sering membuat orang menganggap seseorang kurang percaya diri, beserta penjelasan psikologis di baliknya.

1. Terlalu Sering Meminta Maaf

Mengucapkan "maaf" ketika benar-benar melakukan kesalahan adalah sikap yang baik. Namun, meminta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu justru bisa mengirimkan sinyal berbeda.

Misalnya:

"Maaf mengganggu."

"Maaf kalau pertanyaan saya bodoh."

"Maaf ya, mungkin pendapat saya salah."

Dalam psikologi komunikasi, kebiasaan ini dapat menunjukkan bahwa seseorang merasa dirinya menjadi beban bagi orang lain atau tidak yakin dengan nilai kontribusinya sendiri.

Lama-kelamaan, lawan bicara dapat menganggap Anda kurang yakin terhadap apa yang Anda katakan.

Sebagai gantinya, gunakan kalimat yang lebih tegas seperti:

"Terima kasih sudah meluangkan waktu."

"Saya ingin bertanya mengenai..."

"Menurut saya..."

Perubahan kecil ini membuat pesan terdengar lebih percaya diri tanpa terkesan arogan.

2. Menghindari Kontak Mata Terus-Menerus