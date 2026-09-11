10 Hal yang Sebaiknya Tak Dikatakan kepada Orang yang Butuh Dukungan Menurut Psikologi

seseorang yang membutuhkan support. (Magnific)

JawaPos.com - Ketika seseorang sedang mengalami masa sulit, sering kali hal yang paling mereka butuhkan bukanlah solusi, nasihat panjang, atau kata-kata motivasi. Mereka mungkin hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan, memahami, dan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak harus menghadapi semuanya sendirian.



Sayangnya, niat baik tidak selalu menghasilkan respons yang tepat. Kita bisa saja bermaksud memberikan semangat, tetapi justru membuat orang lain merasa tidak dipahami. Kalimat seperti "Jangan dipikirin terlalu banyak," "Kamu harus kuat," atau "Masih banyak orang yang lebih susah" mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang berada dalam kondisi emosional yang berat, perkataan tersebut dapat terasa seperti penolakan terhadap perasaannya.



Dalam psikologi, respons terhadap seseorang yang sedang mengalami tekanan sangat berkaitan dengan validasi emosional, empati, active listening, dan kebutuhan manusia untuk merasa dipahami. Memberikan dukungan bukan berarti selalu mengetahui apa yang harus dilakukan. Terkadang, dukungan terbaik justru dimulai dengan tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang tersebut merasa semakin sendirian.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (10/9), terdapat 10 hal yang sebaiknya dihindari ketika berbicara dengan seseorang yang sedang membutuhkan support.



1. "Jangan terlalu dipikirin."



Kalimat ini mungkin dimaksudkan untuk membantu seseorang berhenti memikirkan masalahnya. Namun, bagi orang yang sedang mengalami tekanan, kalimat tersebut sering kali tidak memberikan solusi apa pun.



Masalahnya adalah pikiran dan emosi tidak selalu dapat dihentikan hanya dengan kemauan. Ketika seseorang sedang menghadapi kehilangan, konflik, kegagalan, tekanan pekerjaan, masalah hubungan, atau situasi lain yang berat, otak mereka memang dapat terus memproses kejadian tersebut.



Mengatakan "jangan dipikirin" juga dapat memberikan kesan bahwa orang tersebut terlalu larut dalam masalahnya atau tidak mampu mengendalikan dirinya.



Mengapa ini kurang membantu?



Karena kalimat tersebut berfokus pada menghilangkan emosi, bukan memahami emosi.



Padahal, seseorang biasanya membutuhkan ruang untuk mengakui bahwa dirinya sedang sedih, kecewa, takut, marah, atau kewalahan.



Alih-alih mengatakan:



"Jangan terlalu dipikirin."



Cobalah:



"Kedengarannya ini memang lagi berat buat kamu."



Atau:



"Kalau kamu mau cerita, aku siap dengerin."



Dua kalimat tersebut tidak berusaha menghapus perasaan orang lain. Sebaliknya, keduanya memberikan pesan bahwa perasaan mereka boleh ada.



2. "Kamu harus kuat."



Nasihat untuk menjadi kuat sering kali diberikan dengan niat baik. Namun, ada perbedaan antara memberikan dorongan dan membebankan tuntutan untuk selalu kuat.



Ketika seseorang sedang mengalami masa sulit, mereka mungkin sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjalani hari. Jika kemudian mendengar bahwa mereka "harus kuat," mereka bisa merasa bahwa menangis, lelah, takut, atau merasa tidak sanggup adalah sesuatu yang salah.



Padahal, manusia tidak selalu berada dalam kondisi emosional yang stabil.



Seseorang bisa kuat sekaligus menangis.



Seseorang bisa berusaha sekaligus merasa lelah.



Seseorang bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari sambil merasa sangat berat di dalam dirinya.



Apa yang lebih baik?



Daripada mengatakan:



"Kamu harus kuat."



Kita bisa mengatakan:



"Kamu nggak harus menghadapi semuanya sendirian."



Atau:



"Kalau sekarang kamu lagi capek, nggak apa-apa untuk istirahat."



Pesannya berubah secara signifikan. Kita tidak lagi menuntut mereka untuk menjadi kuat, tetapi menunjukkan bahwa mereka memiliki seseorang yang dapat menjadi tempat bersandar.



3. "Masih banyak orang yang masalahnya lebih berat."



Membandingkan penderitaan seseorang dengan penderitaan orang lain merupakan salah satu respons yang sebaiknya dihindari.



Secara logika, mungkin benar bahwa ada orang lain yang menghadapi masalah lebih berat. Tetapi fakta tersebut tidak otomatis membuat masalah yang sedang dialami seseorang menjadi tidak valid.



Kesedihan bukan kompetisi.



Tidak ada sistem peringkat yang menentukan bahwa seseorang hanya boleh merasa sedih jika masalahnya merupakan masalah paling berat di dunia.



Misalnya, seseorang kehilangan pekerjaan dan merasa sangat terpukul. Kemudian kita mengatakan:



"Banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga. Bahkan ada yang nggak punya rumah."



Alih-alih merasa terbantu, orang tersebut mungkin justru berpikir:



"Berarti aku nggak boleh merasa sedih?"



Inilah masalah utama dari perbandingan semacam itu.



Dukungan bukan tentang menentukan siapa yang paling menderita



Empati berarti mencoba memahami pengalaman seseorang berdasarkan situasinya sendiri.



Kalimat yang lebih membantu misalnya:



"Aku mungkin nggak sepenuhnya tahu rasanya berada di posisi kamu, tapi aku bisa lihat kalau ini benar-benar berat."



Dengan begitu, kita tidak perlu menyetujui semua pemikiran atau keputusan mereka untuk tetap mengakui bahwa emosi mereka nyata.



4. "Aku sudah bilang dari awal."



Ini adalah salah satu kalimat yang sering muncul ketika seseorang mengalami konsekuensi dari sebuah keputusan.



Misalnya, seseorang sudah diperingatkan untuk tidak mengambil keputusan tertentu, tetapi akhirnya keputusan tersebut membawa masalah. Ketika mereka datang untuk meminta dukungan, kita mungkin tergoda mengatakan:



"Aku kan sudah bilang."



Secara faktual, mungkin memang benar.



Namun, ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang rapuh, "aku sudah bilang" biasanya tidak menyelesaikan masalah. Kalimat tersebut lebih sering menambah rasa bersalah dan membuat mereka enggan bercerita lagi.



Mengapa rasa bersalah bukan selalu motivator yang baik?



Ketika seseorang sudah menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan, mengingatkan kesalahan tersebut berulang kali tidak selalu membuat mereka belajar lebih cepat.



Dalam banyak situasi, orang justru membutuhkan kondisi emosional yang cukup aman untuk mengevaluasi apa yang terjadi.



Cobalah menggantinya dengan:



"Oke, sekarang kita pikirin dulu apa yang bisa dilakukan dari situasi ini."



Kalimat tersebut menggeser fokus dari menyalahkan masa lalu menjadi mencari langkah berikutnya.



5. "Kamu terlalu sensitif."



Kalimat ini sering digunakan ketika seseorang menunjukkan emosi yang dianggap terlalu kuat.



"Kamu terlalu sensitif."



"Baper banget."



"Segitu doang kok dipikirin."



Masalahnya bukan hanya pada pilihan kata, tetapi pada pesan yang disampaikan: bahwa reaksi emosional orang tersebut adalah masalahnya.



Padahal, setiap orang memiliki sensitivitas, pengalaman hidup, batasan, dan cara memproses emosi yang berbeda.



Hal yang tampak kecil bagi kita mungkin memiliki makna yang jauh lebih besar bagi orang lain.



Validasi bukan berarti membenarkan semuanya



Penting untuk memahami bahwa memvalidasi emosi tidak sama dengan menyetujui semua perilaku seseorang.



Kita dapat mengatakan:



"Aku ngerti kenapa kamu sakit hati."



Tanpa harus mengatakan:



"Berarti semua yang kamu lakukan setelah itu benar."



Ini merupakan perbedaan penting dalam komunikasi yang sehat.



Validasi berarti mengakui bahwa seseorang memiliki alasan emosional untuk merasakan sesuatu, sementara kita tetap dapat mendiskusikan tindakan dan konsekuensinya secara rasional.



6. "Sudahlah, lupakan saja."



Kalimat ini mungkin terdengar praktis. Kita ingin orang tersebut move on dan tidak terus-terusan memikirkan sesuatu yang menyakitkan.



Namun, proses emosional manusia tidak bekerja seperti tombol delete.



Pengalaman yang menyakitkan terkadang membutuhkan waktu untuk dipahami dan diterima.



Seseorang mungkin sudah mengetahui bahwa dirinya harus melanjutkan hidup, tetapi mengetahui sesuatu secara intelektual tidak selalu berarti secara emosional mereka sudah siap.



Mengapa "lupakan saja" dapat terasa menyakitkan?



Karena orang tersebut mungkin sebenarnya sedang berusaha melupakan. Hanya saja, mereka belum mampu.



Ketika kita mengatakan "sudahlah", mereka dapat merasa bahwa proses mereka terlalu lama atau tidak normal.



Lebih baik mengatakan:



"Aku tahu kamu pengin bisa segera lepas dari ini. Nggak apa-apa kalau prosesnya butuh waktu."



Kalimat seperti ini memberi ruang bagi proses penyembuhan tanpa menetapkan batas waktu emosional.



7. "Kamu sendiri yang memilih."



Ada situasi ketika seseorang memang harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuatnya.



Namun, tanggung jawab dan dukungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan.



Seseorang dapat bertanggung jawab terhadap keputusannya sekaligus membutuhkan dukungan ketika menghadapi konsekuensinya.



Contohnya, seseorang memilih resign dari pekerjaan dan kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan baru.



Kalimat:



"Ya, kamu sendiri yang pilih resign."



mungkin benar.



Tetapi kalimat tersebut tidak memberikan bantuan apa pun terhadap kondisi yang sedang mereka hadapi.



Respons yang lebih konstruktif:



"Memang keputusan itu punya konsekuensi. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan supaya situasinya sedikit lebih ringan?"



Dengan pendekatan ini, kita tetap mengakui tanggung jawab tanpa menjadikan kesalahan sebagai alasan untuk menarik empati.



8. "Harusnya kamu bersyukur."



Rasa syukur memang dapat menjadi bagian positif dari kesehatan psikologis. Tetapi bersyukur dan merasa sedih dapat terjadi secara bersamaan.



Seseorang bisa bersyukur memiliki keluarga sekaligus merasa kesepian.



Seseorang bisa bersyukur memiliki pekerjaan sekaligus merasa sangat lelah.



Seseorang bisa bersyukur memiliki banyak hal dalam hidup sekaligus sedang mengalami kehilangan.



Emosi manusia tidak selalu bersifat hitam-putih.



Kita tidak perlu memilih antara:



bersyukur atau sedih.



Keduanya dapat muncul bersamaan.



Mengapa kalimat ini bermasalah?



Karena "kamu harus bersyukur" dapat membuat seseorang merasa bersalah atas emosinya sendiri.



Mereka bukan hanya menghadapi masalah awal, tetapi kemudian merasa bersalah karena masih merasa sedih meskipun hidupnya memiliki hal-hal positif.



Lebih baik mengatakan:



"Aku tahu ada hal-hal baik dalam hidup kamu, tapi aku juga ngerti kalau masalah ini tetap terasa berat."



Ini memungkinkan dua kenyataan hadir secara bersamaan.



9. "Tenang, semuanya pasti baik-baik saja."



Kalimat ini terdengar menenangkan. Tetapi sebenarnya kita tidak selalu tahu apakah semuanya akan baik-baik saja.



Memberikan kepastian palsu dapat membuat seseorang merasa tidak benar-benar didengarkan.



Misalnya, seseorang sedang menghadapi masalah yang belum memiliki solusi jelas. Jika kita langsung mengatakan:



"Tenang, pasti semuanya baik-baik saja."



kita mungkin sedang berusaha mengurangi kecemasan mereka, tetapi kita juga bisa secara tidak sengaja mengabaikan ketidakpastian yang sedang mereka rasakan.



Bagaimana memberikan harapan tanpa memberikan kepastian palsu?



Kita dapat mengatakan:



"Aku nggak tahu persis bagaimana akhirnya nanti, tapi kamu nggak harus menghadapi ini sendirian."



Ini merupakan bentuk dukungan yang lebih realistis.



Kita tidak menjanjikan bahwa semuanya pasti berjalan sesuai harapan. Kita hanya memastikan bahwa orang tersebut tidak sendirian dalam menghadapi ketidakpastian.



10. "Kamu harusnya bisa mengatasi ini sendiri."



Ini mungkin merupakan salah satu kalimat yang paling berbahaya dalam konteks dukungan emosional.



Manusia memang memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah secara mandiri. Namun, kemampuan untuk mandiri bukan berarti seseorang tidak membutuhkan orang lain.



Dalam psikologi, hubungan sosial dan dukungan dari orang lain merupakan bagian penting dalam menghadapi tekanan hidup.



Meminta bantuan bukan berarti lemah.



Bercerita bukan berarti mencari perhatian.



Menangis bukan berarti gagal.



Mengatakan "aku nggak sanggup sendirian" bukan berarti seseorang tidak dewasa.



Justru, kemampuan mengenali bahwa diri sendiri membutuhkan bantuan dapat menjadi bentuk kesadaran diri.



Daripada mengatakan:



"Kamu harus bisa mengatasi ini sendiri."



Cobalah:



"Kalau kamu butuh bantuan, aku ada."



Sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar.



Lalu, Apa yang Sebaiknya Dikatakan?



Setelah mengetahui kalimat-kalimat yang sebaiknya dihindari, pertanyaan berikutnya adalah: kalau begitu, apa yang harus kita katakan?



Jawabannya tidak selalu berupa kalimat yang sempurna.



Sering kali, dukungan emosional yang baik justru sangat sederhana.



"Aku dengerin."



Kalimat ini memberikan ruang bagi seseorang untuk berbicara tanpa merasa harus segera mencari solusi.



"Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku ada di sini."



Ini adalah respons yang sangat manusiawi.



Kita tidak harus selalu memiliki jawaban.



"Kamu mau aku dengerin atau bantu cari solusi?"



Pertanyaan ini sangat berguna karena tidak semua orang yang bercerita sedang mencari solusi.



Ada kalanya seseorang hanya membutuhkan tempat untuk mengeluarkan apa yang selama ini mereka pendam.



"Apa yang paling berat buat kamu sekarang?"



Pertanyaan terbuka seperti ini membantu seseorang menentukan bagian mana dari masalah yang ingin mereka ceritakan.



"Kamu nggak harus melewati ini sendirian."



Kalimat ini memberikan rasa kebersamaan tanpa memaksa seseorang untuk segera merasa lebih baik.



Bedakan antara Mendengarkan dan Langsung Memberikan Solusi



Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam komunikasi adalah menganggap bahwa setiap masalah membutuhkan solusi segera.



Seseorang berkata:



"Aku capek banget sama pekerjaanku."



Kemudian kita langsung menjawab:



"Ya sudah, resign saja."



Padahal mungkin mereka tidak sedang meminta solusi untuk resign.



Mereka mungkin hanya ingin didengarkan.



Karena itu, salah satu keterampilan penting dalam memberikan dukungan adalah active listening atau mendengarkan secara aktif.



Mendengarkan aktif berarti memberikan perhatian, mencoba memahami apa yang dikatakan, dan tidak buru-buru mengalihkan percakapan kepada pengalaman kita sendiri.



Misalnya:



"Berarti beberapa minggu terakhir pekerjaanmu memang bikin kamu kewalahan, ya?"



Respons seperti ini menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan cerita mereka.



Jangan Mengubah Cerita Mereka Menjadi Cerita Kita



Ada kebiasaan yang sering dilakukan tanpa sadar: ketika seseorang bercerita, kita langsung menghubungkannya dengan pengalaman pribadi.



Mereka berkata:



"Aku lagi stres karena masalah keluarga."



Kita menjawab:



"Aku juga pernah begitu. Dulu malah masalahku lebih parah."



Walaupun maksudnya mungkin untuk menunjukkan bahwa kita memahami mereka, percakapan akhirnya berubah menjadi cerita tentang kita.



Jika dilakukan terus-menerus, orang tersebut bisa merasa bahwa pengalaman mereka tidak mendapatkan ruang.



Tentu saja berbagi pengalaman pribadi terkadang dapat membantu. Namun, pastikan pengalaman tersebut digunakan untuk mendekatkan, bukan untuk mengambil alih percakapan.



Validasi Emosi Tanpa Menghakimi



Validasi merupakan salah satu bentuk dukungan yang sangat penting.



Validasi dapat sesederhana mengatakan:



"Masuk akal kalau kamu merasa kecewa."



"Aku bisa ngerti kenapa situasi ini bikin kamu takut."



"Kedengarannya memang nggak mudah."



Perhatikan bahwa kalimat-kalimat tersebut tidak mengatakan bahwa semua tindakan seseorang benar.



Kita hanya mengakui pengalaman emosional mereka.



Hal ini berbeda dengan menghakimi:



"Kamu lebay."



"Kamu terlalu drama."



"Makanya jangan begitu."



"Salah sendiri."



Ketika seseorang merasa dihakimi, mereka kemungkinan akan lebih sulit terbuka.



Dukungan Tidak Selalu Berupa Kata-Kata



Terkadang orang yang sedang mengalami masa sulit tidak membutuhkan percakapan panjang.



Dukungan dapat hadir dalam bentuk yang sangat sederhana.



Misalnya:



menemani tanpa banyak bicara;

mengirim pesan untuk menanyakan kabar;

membantu menyelesaikan tugas kecil;

mengajak makan;

menawarkan bantuan konkret;

memberikan waktu dan ruang;

atau sekadar duduk bersama.



Kalimat "Ada yang bisa aku bantu?" terkadang lebih bermakna jika diikuti dengan bantuan yang spesifik.



Daripada:



"Kalau butuh apa-apa bilang ya."



kita bisa mengatakan:



"Aku bisa bantu antar kamu besok kalau kamu perlu."



Dukungan yang konkret membuat seseorang tidak harus mengeluarkan energi tambahan untuk memikirkan apa yang harus mereka minta.



Kita Tidak Harus Menjadi "Penyelamat"



Ketika melihat orang yang kita sayangi sedang menderita, kita mungkin memiliki dorongan untuk segera memperbaiki semuanya.



Namun, kita tidak selalu bisa memperbaiki masalah orang lain.



Dan itu bukan kegagalan.



Tugas kita sebagai teman, pasangan, anggota keluarga, atau orang terdekat bukan selalu menemukan solusi sempurna.



Terkadang tugas kita hanya menemani.



Ada perbedaan besar antara:



"Aku akan memperbaiki masalahmu."



dan



"Aku akan menemanimu menghadapi masalah ini."



Kalimat kedua jauh lebih realistis dan sering kali justru lebih menenangkan.



Jika Masalahnya Serius, Dorong untuk Mendapatkan Bantuan Profesional



Dukungan dari orang terdekat sangat berharga, tetapi tidak selalu cukup untuk setiap situasi.



Jika seseorang mengalami tekanan psikologis yang berat, berlangsung lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau menunjukkan tanda bahwa mereka mungkin membahayakan diri sendiri, penting untuk mendorong mereka mendapatkan bantuan profesional dari psikolog, psikiater, dokter, atau layanan krisis yang sesuai.



Dalam situasi seperti itu, kita tidak perlu berpura-pura menjadi ahli.



Kita dapat mengatakan:



"Aku peduli sama kamu. Mungkin masalah ini terlalu berat kalau harus kamu hadapi sendiri. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari bantuan profesional."



Pendekatan ini menunjukkan kepedulian tanpa mengambil peran yang bukan kapasitas kita.



Jika seseorang berada dalam bahaya segera atau mengungkapkan niat untuk menyakiti diri sendiri maupun orang lain, jangan biarkan mereka menghadapi situasi tersebut sendirian dan cari bantuan darurat setempat.



Kesimpulan: Terkadang Dukungan Terbaik Adalah Membuat Seseorang Merasa Tidak Sendirian



Ketika seseorang membutuhkan support, kita tidak harus memiliki kata-kata yang sempurna.



Kita juga tidak harus memiliki solusi untuk setiap masalah.



Yang sering kali paling dibutuhkan adalah rasa aman untuk mengatakan:



"Aku sedang tidak baik-baik saja."



tanpa langsung mendapatkan respons:



"Jangan lebay."



"Kamu harus kuat."



"Bersyukur dong."



atau



"Orang lain lebih susah."



Dukungan emosional yang baik dimulai dari kesediaan untuk hadir dan mendengarkan.



Kita dapat belajar untuk tidak buru-buru menghakimi, tidak langsung membandingkan, tidak memaksakan solusi, dan tidak menuntut seseorang segera merasa lebih baik.



Sebab, terkadang seseorang tidak membutuhkan kita untuk mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.



Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mengatakan:



"Aku mungkin nggak bisa menyelesaikan semuanya untukmu, tapi kamu nggak harus melewati ini sendirian."



