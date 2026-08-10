Gianni Infantino Terima Dukungan dari CAF di Tengah Tekanan Rencana Komersialisasi Piala Dunia

JawaPos.com – Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) secara bulat kembali menyatakan dukungannya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino setelah rencana pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE) dan penjualan hak komersial Piala Dunia dibatalkan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (10/8), Dukungan tersebut disampaikan ketika Infantino menghadapi tekanan internasional sekaligus bersiap mempertahankan posisinya dalam pemilihan Presiden FIFA pada Maret tahun depan.

Komite Eksekutif CAF yang mewakili 54 dari 211 asosiasi anggota FIFA menyatakan dukungan penuh kepada Infantino serta mengapresiasi kontribusinya terhadap perkembangan sepak bola Afrika selama menjabat.

Presiden CAF Patrice Motsepe juga menyambut komitmen FIFA untuk meninjau proses yang memicu kontroversi tersebut, tetapi menegaskan pentingnya tata kelola yang baik, proses yang adil, dan transparansi dalam sepak bola dunia.

Dukungan CAF menjadi keuntungan politik bagi Infantino setelah rencana pembentukan FFE dan penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia mendapat kecaman luas.

Sebelumnya, sejumlah tokoh sepak bola Afrika, termasuk Wakil Presiden CAF Fouzi Lekjaa dan anggota Dewan FIFA Hany Abo Rida, Hamidou Djibrilla, serta Ahmed Yahya, juga telah menyatakan dukungan mereka kepada Infantino.

Patrice Motsepe sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Infantino dan menilai Presiden FIFA tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan sepak bola Afrika.