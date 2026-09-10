7 Cara Sederhana untuk Memanfaatkan Waktu Sendirian dengan Sebaik-baiknya Menurut Psikologi

seseorang yang memanfaatkan waktu sendirian. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang menganggap waktu sendirian sebagai sesuatu yang harus dihindari. Ketika tidak ada teman untuk diajak berbicara, tidak ada keluarga di sekitar, atau tidak ada kegiatan yang melibatkan orang lain, sebagian orang justru merasa gelisah dan buru-buru mencari kesibukan.



Padahal, waktu sendirian tidak selalu berarti kesepian. Dalam psikologi, kesendirian yang dipilih secara sadar dapat menjadi kesempatan untuk beristirahat dari tuntutan sosial, memahami diri sendiri, mengatur emosi, mengevaluasi kehidupan, hingga memikirkan kembali arah yang ingin dituju.



Masalahnya bukan apakah kita menghabiskan waktu sendirian, melainkan bagaimana kita menggunakan waktu tersebut.



Ada perbedaan besar antara menghabiskan beberapa jam sendirian sambil terus-menerus menggulir media sosial dengan sengaja menggunakan waktu tersebut untuk memulihkan energi, berpikir, belajar, atau melakukan sesuatu yang bermakna.



Jika selama ini waktu sendirian terasa membosankan atau bahkan membuat pikiran semakin penuh, mungkin yang perlu diubah bukan jumlah waktunya, tetapi cara menggunakannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (9/9), terdapat tujuh cara sederhana untuk memanfaatkan waktu sendirian dengan sebaik-baiknya menurut prinsip-prinsip psikologi.



1. Gunakan waktu sendirian untuk benar-benar mengenali diri sendiri



Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terlalu sibuk memenuhi berbagai peran.



Kita menjadi anak, pasangan, teman, rekan kerja, atasan, bawahan, orang tua, atau anggota komunitas. Dalam setiap peran tersebut, kita memiliki tuntutan dan harapan yang berbeda.



Akibatnya, terkadang kita begitu sibuk memenuhi kebutuhan orang lain sampai lupa bertanya kepada diri sendiri:



"Sebenarnya, apa yang saya inginkan?"



Waktu sendirian dapat menjadi ruang untuk menjawab pertanyaan tersebut.



Tidak perlu melakukan sesuatu yang rumit. Anda bisa duduk dengan tenang, berjalan-jalan, atau menulis beberapa halaman di buku catatan.



Cobalah bertanya:



Apa yang akhir-akhir ini membuat saya bahagia?

Apa yang sebenarnya sedang membuat saya lelah?

Hal apa yang selama ini saya lakukan hanya karena ingin menyenangkan orang lain?

Apa yang ingin saya pelajari?

Apa yang ingin saya ubah dalam hidup?

Kehidupan seperti apa yang ingin saya bangun beberapa tahun ke depan?



Pertanyaan sederhana semacam ini dapat membantu meningkatkan self-awareness, yaitu kemampuan memahami pikiran, emosi, nilai, kebutuhan, dan pola perilaku diri sendiri.



Semakin mengenal diri sendiri, semakin mudah seseorang mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhannya.



Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan.



Mengenali diri sendiri bukan berarti terus-menerus mencari kekurangan.



Jika waktu sendirian hanya digunakan untuk mengkritik diri sendiri, kesendirian justru dapat berubah menjadi ruang untuk memperkuat pikiran negatif.



Karena itu, usahakan mengamati diri dengan rasa ingin tahu, bukan dengan penghakiman.



Alih-alih mengatakan:



"Kenapa saya selalu gagal?"



cobalah bertanya:



"Apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini?"



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri dapat memengaruhi bagaimana ia memandang sebuah masalah.



2. Beri kesempatan kepada otak untuk beristirahat dari stimulasi



Kita hidup di zaman yang hampir tidak pernah benar-benar sunyi.



Begitu bangun tidur, kita mungkin langsung memeriksa pesan. Setelah itu membuka media sosial, membaca berita, bekerja, menerima notifikasi, menonton video, mendengarkan podcast, dan berinteraksi dengan banyak orang.



Tanpa disadari, otak menerima rangsangan hampir sepanjang hari.



Karena itu, salah satu cara terbaik memanfaatkan waktu sendirian adalah mengurangi stimulasi untuk sementara waktu.



Tidak harus melakukan "detoks digital" selama berhari-hari.



Anda bisa memulainya dengan 20–30 menit tanpa ponsel.



Letakkan perangkat di tempat yang tidak mudah dijangkau. Kemudian lakukan aktivitas sederhana seperti duduk di balkon, berjalan kaki, minum teh, membaca buku, atau sekadar menikmati suasana sekitar.



Pada awalnya, hal ini mungkin terasa aneh.



Bahkan bisa muncul dorongan untuk mengambil ponsel hanya karena merasa bosan.



Namun, rasa bosan tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk.



Ketika tidak terus-menerus diberikan rangsangan baru, pikiran memiliki kesempatan untuk melambat.



Inilah salah satu alasan mengapa aktivitas sederhana seperti berjalan tanpa melihat ponsel dapat terasa sangat menyegarkan.



Tujuannya bukan untuk membuat hidup sepenuhnya bebas teknologi.



Teknologi memiliki banyak manfaat.



Yang perlu dibangun adalah kemampuan untuk memilih kapan kita ingin terhubung dan kapan kita ingin beristirahat.



Waktu sendirian dapat menjadi kesempatan untuk melatih kemampuan tersebut.



3. Lakukan aktivitas yang benar-benar Anda sukai



Ada perbedaan antara sendirian karena tidak punya pilihan dan memilih menikmati waktu sendirian.



Jika seseorang melihat kesendirian sebagai hukuman, ia mungkin menghabiskan waktu dengan terus menunggu orang lain datang.



Sebaliknya, jika kesendirian dipandang sebagai kesempatan, seseorang dapat menggunakannya untuk melakukan berbagai aktivitas yang mungkin sulit dilakukan ketika bersama banyak orang.



Misalnya:



membaca buku,

memasak,

menggambar,

menulis,

berkebun,

bermain musik,

olahraga,

fotografi,

menonton film,

mempelajari bahasa baru,

memperbaiki sesuatu di rumah,

atau sekadar menikmati kopi sambil mendengarkan musik.



Tidak harus produktif dalam arti menghasilkan uang atau pencapaian.



Ini penting.



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah menganggap setiap menit harus menghasilkan sesuatu.



Padahal manusia juga membutuhkan recreation, yaitu aktivitas yang memberikan kesenangan dan pemulihan.



Anda tidak harus selalu belajar ketika sendirian.



Anda juga tidak harus selalu mengejar target.



Kadang-kadang, membaca novel selama satu jam tanpa tujuan produktif justru merupakan bentuk perawatan diri.



Pertanyaannya sederhana:



"Aktivitas apa yang membuat saya merasa lebih hidup setelah melakukannya?"



Jika ada aktivitas yang membuat Anda merasa tenang, tertarik, atau berenergi kembali, masukkan aktivitas tersebut ke dalam waktu sendirian Anda.



4. Gunakan kesendirian untuk melakukan refleksi, bukan overthinking



Ini salah satu perbedaan yang sangat penting.



Ketika sendirian, pikiran kita bisa menjadi lebih tenang. Tetapi pada sebagian orang, keadaan tersebut juga dapat menjadi kesempatan bagi pikiran negatif untuk berputar tanpa henti.



Misalnya:



"Bagaimana kalau saya gagal?"



"Kenapa dia mengatakan hal itu kepada saya?"



"Seandainya dulu saya mengambil keputusan yang berbeda..."



Pikiran semacam ini bisa terus berulang.



Dalam psikologi, penting membedakan antara refleksi yang membantu dan ruminasi, yaitu kecenderungan terus memikirkan masalah atau pengalaman negatif tanpa menghasilkan pemahaman atau solusi baru.



Refleksi memiliki arah.



Ruminasi sering berputar di tempat.



Untuk mengubah waktu sendirian menjadi refleksi yang sehat, cobalah menggunakan jurnal.



Tuliskan tiga hal:



Apa yang terjadi?



Jelaskan fakta tanpa terlalu banyak menambahkan penilaian.



Apa yang saya rasakan?



Identifikasi emosi yang muncul.



Apa yang bisa saya lakukan selanjutnya?



Fokus pada sesuatu yang berada dalam kendali Anda.



Contohnya:



"Hari ini saya mendapat kritik dari atasan. Saya merasa kecewa dan malu. Setelah dipikirkan kembali, ada beberapa bagian kritik yang memang bisa saya perbaiki. Besok saya akan meminta contoh yang lebih spesifik dan mulai memperbaiki bagian tersebut."



Dengan cara ini, Anda tidak hanya memikirkan masalah.



Anda mengubah pengalaman menjadi informasi yang dapat digunakan.



5. Gunakan waktu sendirian untuk mengembangkan diri



Waktu sendirian juga dapat menjadi kesempatan untuk melakukan deep work atau belajar tanpa banyak gangguan.



Tidak perlu langsung menetapkan target besar.



Cukup pilih satu keterampilan yang ingin dikembangkan.



Misalnya:



membaca 10 halaman buku,

belajar bahasa selama 20 menit,

mengikuti kursus online,

menulis satu halaman,

mempelajari keterampilan digital,

berlatih presentasi,

membaca artikel ilmiah,

atau mengerjakan proyek pribadi.



Kuncinya adalah konsistensi.



Bayangkan Anda menggunakan satu jam setiap minggu untuk mempelajari sesuatu yang penting bagi masa depan Anda.



Dalam satu bulan, mungkin hasilnya belum terlihat.



Dalam enam bulan, Anda sudah memiliki puluhan jam latihan.



Dalam satu tahun, jumlahnya menjadi jauh lebih besar.



Karena itu, jangan meremehkan waktu sendirian yang tampaknya kecil.



Satu jam yang digunakan dengan sengaja dapat menjadi investasi jangka panjang.



Terlebih lagi, belajar sendirian dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti ritme pribadi.



Anda tidak perlu merasa tertinggal dari orang lain.



Anda dapat mengulang materi yang belum dipahami, memperlambat ketika diperlukan, atau mempercepat ketika sudah menguasainya.



Yang penting bukan seberapa cepat Anda berkembang dibandingkan orang lain.



Yang penting adalah apakah Anda bergerak maju dibandingkan diri Anda yang sebelumnya.



6. Rawat tubuh ketika sedang sendirian



Waktu sendirian tidak harus selalu digunakan untuk berpikir.



Kadang-kadang, hal terbaik yang dapat dilakukan justru adalah berhenti berpikir terlalu banyak dan merawat tubuh.



Tidur yang cukup, makan dengan baik, melakukan peregangan, berjalan kaki, berolahraga, mandi dengan tenang, atau merapikan kamar dapat menjadi aktivitas yang sangat sederhana tetapi bermanfaat.



Tubuh dan pikiran tidak bekerja secara terpisah.



Ketika tubuh lelah, kurang tidur, atau terlalu lama tidak bergerak, kondisi psikologis juga dapat ikut terpengaruh.



Karena itu, coba gunakan sebagian waktu sendirian untuk bertanya:



"Apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh saya hari ini?"



Mungkin jawabannya adalah tidur.



Mungkin berjalan kaki.



Mungkin makan dengan lebih teratur.



Mungkin beristirahat dari pekerjaan.



Mungkin sekadar membersihkan kamar agar lingkungan terasa lebih nyaman.



Tidak semua bentuk kemajuan harus terlihat seperti bekerja keras.



Terkadang, beristirahat adalah bagian dari kemajuan.



Jika Anda selalu menggunakan waktu kosong untuk bekerja lebih banyak, lama-kelamaan Anda mungkin kehilangan kemampuan untuk benar-benar pulih.



Kesendirian dapat menjadi kesempatan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.



7. Gunakan waktu sendirian untuk menentukan arah hidup



Salah satu manfaat terbesar waktu sendirian adalah kesempatan untuk melihat kehidupan dari jarak yang lebih tenang.



Ketika kita terus berada dalam rutinitas, kita mudah menjalani hari secara otomatis.



Bangun.



Bekerja.



Makan.



Menyelesaikan tugas.



Membalas pesan.



Tidur.



Kemudian mengulanginya lagi.



Rutinitas memang penting, tetapi sesekali kita perlu berhenti dan bertanya:



"Apakah saya sedang menuju kehidupan yang memang saya inginkan?"



Tidak perlu langsung mencari jawaban besar seperti:



"Apa tujuan hidup saya?"



Pertanyaan tersebut terkadang justru terasa terlalu berat.



Mulailah dengan pertanyaan yang lebih sederhana:



Apa yang ingin saya pertahankan dalam hidup?

Apa yang ingin saya kurangi?

Apa yang ingin saya mulai?

Apa yang sudah tidak sesuai dengan nilai saya?

Hubungan seperti apa yang ingin saya bangun?

Karier seperti apa yang ingin saya kembangkan?

Bagaimana saya ingin menggunakan waktu saya?



Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu seseorang mengevaluasi apakah aktivitas sehari-harinya selaras dengan hal-hal yang dianggap penting.



Sebab pada akhirnya, hidup tidak hanya terdiri dari apa yang kita capai.



Hidup juga terdiri dari bagaimana kita menggunakan waktu.



Dan waktu sendirian dapat membantu kita menyadari ke mana waktu tersebut sebenarnya sedang pergi.



Jangan Takut Sendirian, tetapi Jangan Mengisolasi Diri



Meskipun waktu sendirian memiliki banyak manfaat, bukan berarti semakin banyak menyendiri selalu semakin baik.



Kesendirian yang dipilih secara sadar berbeda dengan isolasi sosial yang membuat seseorang terputus dari hubungan yang sehat.



Manusia tetap membutuhkan hubungan sosial.



Kita membutuhkan teman untuk berbicara, keluarga untuk berbagi, komunitas untuk merasa terhubung, dan orang-orang yang dapat memberikan dukungan ketika menghadapi kesulitan.



Karena itu, tujuan memanfaatkan waktu sendirian bukanlah menjadi seseorang yang tidak membutuhkan orang lain.



Justru sebaliknya.



Kesendirian yang sehat dapat membantu kita kembali kepada hubungan sosial dengan kondisi psikologis yang lebih baik.



Setelah beristirahat sendiri, kita mungkin menjadi lebih sabar.



Setelah melakukan refleksi, kita mungkin lebih memahami perasaan sendiri.



Setelah mengembangkan diri, kita mungkin memiliki sesuatu yang bermakna untuk dibagikan kepada orang lain.



Dengan kata lain, kesendirian bukan lawan dari hubungan sosial.



Keduanya dapat saling melengkapi.



Cara Membuat Waktu Sendirian Menjadi Lebih Bermakna



Jika Anda bingung harus memulai dari mana, gunakan pola sederhana berikut.



10 menit pertama: berhenti.



Jauhkan ponsel dan beri kesempatan kepada pikiran untuk melambat.



20 menit berikutnya: lakukan sesuatu yang Anda sukai.



Baca, berjalan, mendengarkan musik, memasak, atau melakukan hobi.



20 menit berikutnya: belajar atau berkarya.



Kerjakan sesuatu yang dapat membuat Anda berkembang.



10 menit terakhir: refleksi.



Tanyakan:



"Apa yang saya rasakan hari ini?"



"Apa yang saya pelajari?"



"Apa satu hal kecil yang ingin saya lakukan setelah ini?"



Anda tidak perlu menjalankannya secara kaku.



Yang terpenting adalah menciptakan keseimbangan antara istirahat, kesenangan, pertumbuhan, dan refleksi.



Kesimpulan



Waktu sendirian sering kali dianggap sebagai ruang kosong yang harus segera diisi.



Padahal, jika digunakan dengan sadar, kesendirian dapat menjadi salah satu ruang paling berharga dalam kehidupan.



Anda dapat menggunakan waktu tersebut untuk mengenali diri sendiri, beristirahat dari berbagai stimulasi, menikmati hobi, melakukan refleksi, mengembangkan keterampilan, merawat tubuh, dan memikirkan kembali arah hidup.



Tidak perlu menunggu memiliki waktu berjam-jam.



Mulailah dari 15 atau 20 menit.



Letakkan ponsel.



Tarik napas.



Berhenti sejenak dari tuntutan dunia.



Kemudian tanyakan kepada diri sendiri:



"Apa yang sebenarnya saya butuhkan saat ini?"



Mungkin jawabannya adalah istirahat.



Mungkin belajar.



Mungkin bergerak.



Mungkin berpikir.



Atau mungkin hanya menikmati ketenangan.



Apa pun jawabannya, belajar merasa nyaman dengan diri sendiri adalah keterampilan yang berharga.



Karena pada akhirnya, kemampuan menikmati waktu sendirian bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain.



