Jangan Asal Minum, 8 Minuman Ini Baik Dikonsumsi Setelah Banyak Makan Daging

JawaPos.com – Menyantap daging dalam jumlah banyak terkadang membuat perut terasa penuh, begah, atau kurang nyaman. Kondisi tersebut bisa terjadi karena makanan tinggi protein dan lemak membutuhkan proses pencernaan yang relatif lebih lama.

Selain memperhatikan porsi makanan, memilih minuman yang tepat juga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan sekaligus membuat tubuh terasa lebih segar setelah makan.

Dilansir dari akun YouTube Kunci Sehat, terdapat sejumlah minuman yang kerap dipilih setelah mengonsumsi banyak daging. Berikut beberapa di antaranya.

1. Air Lemon Air lemon dapat menjadi pilihan minuman menyegarkan setelah menyantap hidangan berbahan daging. Kandungan vitamin C pada lemon juga membantu tubuh dalam proses penyerapan zat besi dari makanan.

Agar tidak menambah asupan gula secara berlebihan, air lemon sebaiknya dikonsumsi tanpa tambahan gula atau dengan sedikit pemanis sesuai kebutuhan.

2. Jus Nanas Nanas mengandung enzim bromelain yang dikenal dapat membantu proses pemecahan protein. Karena itu, buah ini kerap dikonsumsi setelah makanan yang kaya protein, termasuk daging.

Jus nanas juga memiliki rasa asam dan segar sehingga dapat menjadi pilihan ketika perut terasa terlalu penuh setelah makan.

3. Jus Pepaya Pepaya mengandung enzim papain yang berperan dalam membantu pemecahan protein. Kandungan serat di dalam buah ini juga mendukung kesehatan sistem pencernaan.

Mengonsumsi pepaya dalam bentuk buah utuh umumnya memberikan tambahan serat lebih baik dibandingkan jus yang telah disaring.