Penyebab Pusing Setelah Makan Daging, Ini 9 Faktor yang Sering Terjadi dan Cara Mengatasinya

JawaPos.com – Pusing setelah makan daging sering dianggap sepele. Padahal, kondisi ini bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang mengalami reaksi tertentu terhadap makanan yang dikonsumsi. Banyak orang mengaitkannya dengan kolesterol atau tekanan darah, namun penyebabnya ternyata jauh lebih kompleks.

Mengutip dari laman kesehatan Halosehat dan Apotek K24, pusing setelah makan daging dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari alergi, cara pengolahan, hingga kondisi kesehatan individu. Bahkan, dalam beberapa kasus, gejala ini bisa muncul akibat respons tubuh terhadap kandungan tertentu dalam daging.

Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebabnya agar tidak salah langkah dalam mengatasi. Berikut adalah 9 penyebab pusing setelah makan daging yang perlu Anda waspadai.

1. Alergi terhadap Daging

Meskipun jarang terjadi, alergi terhadap daging bisa menjadi penyebab utama pusing. Reaksi ini muncul karena tubuh memproduksi histamin sebagai respons terhadap zat yang dianggap berbahaya. Selain pusing, gejala lain seperti gatal, mual, dan bersin juga bisa muncul.

2. Keracunan Makanan

Daging yang tidak diolah dengan benar berisiko terkontaminasi bakteri seperti Salmonella atau E. coli. Kondisi ini dapat menyebabkan keracunan makanan yang ditandai dengan pusing, mual, muntah, hingga diare. Gejalanya bisa muncul beberapa jam setelah konsumsi.

3. Konsumsi Zat Besi Berlebihan

Daging merah dikenal sebagai sumber zat besi. Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, zat besi dapat menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan keracunan. Kondisi ini dapat memicu pusing, sakit kepala, hingga gangguan pencernaan.