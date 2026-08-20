Cara Membaca Kandungan Gula pada Kemasan, Begini Tips Membaca Label Makanan dan Minuman

Ilustrasi label makanan/Magnific
JawaPos.com - Salah satu hal yang perlu diperhatikan saat memilih produk makanan dan minuman kemasan adalah membaca label pangan atau nutrition facts.
Secara sederhana, label ini pangan berisi informasi mengenai kandungan dan komposisi yang terdapat di dalam suatu produk, sehingga konsumen dapat mengetahui apa saja yang sedang mereka konsumsi.
Informasi tersebut juga penting bagi anda yang sedang menjalani program makan tertentu,memiliki kondisi kesehatan tertentu, atau perlu menghindari bahan pangan khusus karena dilarang ataupun memiliki alergi.
Bagi anda yang masih belum familiar dengan berbagai keterangan pada label pangan, berikut secara singkat keterangan yang bisa membantu anda memilih produk yang lebih sesuai dengan kondisi tubuh anda.
Berdasarkan informasi dari laman ayosehat.kemkes dan .nestle.co.id yang dikutip pada(20/08) berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membaca dan memahami label pangan.
Cara membaca label pangan
Periksa tanggal kadaluarsa
Memeriksa tanggal kadaluarsa dapat membantu anda mengetahui batas waktu suatu produk masih aman untuk dikonsumsi.
Mengkonsumsi makanan yang sudah tidak layak dapat menyebabkan berbagai masalah pada tubuh anda termasuk keracunan, sakit perut, dan juga dehidrasi parah.
Baca komposisi bahan
Komposisi bahan menunjukkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Informasi ini bermanfaat terutama bagi anda yang memiliki alergi ataupun yang perlu menghindari bahan pangan tertentu.
Biasanya bahan-bahan dicantumkan mulai dari yang jumlahnya paling banyak sampai yang paling sedikit.
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Jawa Pos
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