Tak Hanya Deodoran, 5 Makanan Ini Konon Bantu Atasi Bau Badan dari Dalam

ilustrasi bau badan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Cuaca yang panas sering membuat tubuh memproduksi lebih banyak keringat. Kondisi tersebut dapat membuat bau badan menjadi lebih mudah muncul, terutama ketika seseorang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan.
Bau badan pada dasarnya merupakan hal yang umum. Keringat sendiri tidak selalu memiliki aroma kuat, tetapi interaksi antara keringat dengan bakteri yang terdapat di permukaan kulit dapat menghasilkan bau yang kurang sedap.
Mandi secara teratur, menggunakan pakaian bersih, serta menjaga kebersihan tubuh tetap menjadi langkah utama untuk mengendalikan masalah tersebut. Deodoran dan antiperspiran juga dapat digunakan sesuai kebutuhan.
Selain menjaga kebersihan, pola makan dan kecukupan cairan juga penting untuk menjaga kondisi tubuh. Sejumlah makanan yang kaya air dan nutrisi dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang, meski tidak bisa dianggap sebagai obat untuk menghilangkan bau badan.
Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah makanan yang disebut dapat membantu menjaga kesegaran tubuh sekaligus mendukung upaya mengurangi bau badan ketika cuaca sedang panas.
Jeruk, lemon, dan berbagai buah citrus lainnya dikenal mempunyai rasa segar serta kandungan vitamin C yang cukup tinggi.
Buah-buahan tersebut dapat menjadi pilihan ketika cuaca panas karena sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan, terutama jika dikonsumsi sebagai buah utuh.
Menambahkan jeruk atau buah citrus lainnya ke dalam menu harian dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Namun, jika memilih jus, sebaiknya batasi tambahan gula agar manfaat nutrisinya tetap optimal.
Sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung juga dapat menjadi pilihan untuk melengkapi makanan sehari-hari.
Kandungan air, vitamin, mineral, serat, serta berbagai senyawa tumbuhan di dalamnya mendukung pola makan yang sehat.
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Jawa Pos
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