6 Frasa yang Sering Diucap oleh Orang-Orang yang Mencintai Pekerjaannya

JawaPos.com - Tahukah kamu, ternyata ada beberapa frasa sederhana yang sering diucapkan orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Simak 6 ungkapan yang menunjukkan seseorang merasa nyaman dan bermakna di tempat kerja.

Ya, tidak semua orang pergi bekerja hanya demi mendapatkan gaji setiap bulan.

Bagi sebagian orang, pekerjaan juga menjadi tempat untuk belajar, berkembang, membangun hubungan, menggunakan kreativitas, bahkan menemukan tujuan hidup.

Menariknya, seseorang yang benar-benar menikmati pekerjaannya tidak selalu mengatakan secara langsung, “Saya suka pekerjaan saya.”

Perasaan tersebut justru sering terlihat dari cara mereka membicarakan pekerjaan dalam percakapan sehari-hari.

Mereka mungkin bercerita tentang proyek yang sedang dikerjakan, membagikan sesuatu yang baru dipelajari, atau menceritakan rekan kerja yang membuat suasana kantor terasa menyenangkan.

Dirangkum dari laman YourTango, menjelaskan bahwa pilihan kata dalam percakapan dapat menjadi salah satu gambaran mengenai bagaimana seseorang memandang pekerjaannya.

Berikut enam frasa yang sering muncul dari orang-orang yang benar-benar menikmati pekerjaan mereka.

1. “Aku sebenarnya sudah tidak sabar untuk kembali mengerjakannya” Pekerjaan yang disukai biasanya membuat seseorang memiliki rasa penasaran untuk kembali melanjutkan apa yang sedang dikerjakannya. Karena itu, salah satu kalimat yang mungkin terdengar adalah, “Aku sebenarnya sudah tidak sabar untuk kembali mengerjakannya.”

Menurut YourTango, orang yang menikmati pekerjaannya dapat merasakan antusiasme untuk kembali pada proyek atau tugas tertentu. Bukan berarti mereka menyukai setiap bagian dari pekerjaan atau tidak pernah merasa lelah, tetapi ada sesuatu dalam pekerjaan tersebut yang membuat mereka tetap tertarik.

Perasaan ini cukup berbeda dengan seseorang yang setiap hari hanya menunggu jam pulang. Bagi orang yang menemukan kepuasan dalam pekerjaannya, ada aktivitas tertentu yang justru membuat mereka penasaran untuk melihat hasil akhirnya.

Misalnya, seorang penulis mungkin ingin segera menyelesaikan artikelnya karena tertarik dengan topik yang sedang dibahas. Seorang desainer mungkin penasaran melihat hasil akhir konsep yang sedang dibuat. Sementara seorang guru bisa merasa bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran karena ingin melihat perkembangan muridnya.

Antusiasme tersebut tidak harus muncul setiap hari. Pekerjaan tetap dapat memiliki tekanan, tenggat waktu, dan hari yang melelahkan.

Namun, di balik semua itu masih ada rasa bahwa pekerjaan yang dilakukan layak untuk kembali dikerjakan.

2. “Tadi aku cerita tentang ini ke rekan kerjaku...” Ketika seseorang menikmati lingkungan kerjanya, rekan kerja sering kali menjadi bagian dari cerita sehari-hari.