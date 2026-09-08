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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 8 September 2026 | 21.40 WIB

4 Zodiak Paling Semangat Resign, Memilih Mencari Pekerjaan yang Benar-Benar Membuat Mereka Bahagia

Ilustrasi resign/Magnific - Image

Ilustrasi resign/Magnific

JawaPos.com - Saat anda sedang mencari hubungan yang serius, kemungkinan anda menginginkan pasangan yang berdedikasi terhadap pekerjaannya.

Jika anda ingin membangun sebuah keluarga atau menginginkan kestabilan finansial, maka keputusan resign mungkin akan anda pikirkan berulang kali.

Namunn, beberapa zodiak berikut ini mungkin berbeda. Mereka berhenti dari pekerjaannya karena sudah merasa tidak tahan lagi. 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman .yourtango pada (07/09),  zodiak berikut ini diketahui memilih resign daripada harus bertahan lebih lama lagi. 

Aquarius kesulitan saat mencari pekerjaan sesuai dengan passionnya. Mereka menginginkan pekerjaan yang memberikan kepuasan sekaligus bermanfaat bagi orang lain.

Menemukan pekerjaan yang benar-benar membuat anda bahagia sekaligus memenuhi standar anda memang tidak pernah mudah. 

Pisces merasa setiap tugas yang berhasil diselesaikan layak mendapatkan pengakuan apresiasi.

Jika pekerjaan anda tidak mendapatkan pujian atau penghargaan, anda tidak akan ragu untuk mencari pekerjaan lain. Meskipun anda sangat berdedikasi, anda tidakakan bertahan lama di tempat kerja yang tidak pernah menghargai anda. 

Salah satu karakteristik terbesar libra adalah karena sifat mereka yang sulit mengambil keputusan.

Namun, akan tiba saatnya anda akan kembali bertanya apakah sebenarnya ada hal lain yang seharusnya anda lakukan. Anda menginginkan pekerjaan yang memberikan kepuasan, tetapi sering tidak tahu harus mencarinya dimana. 

Editor: Hanny Suwindari
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