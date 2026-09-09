6 Cara Membantu Seseorang yang Baru Putus Cinta agar Perlahan Pulih Menurut Psikologi

seseorang yang mendukung temannya yang baru putus cinta. (Magnific)

JawaPos.com - Putus cinta bukan sekadar kehilangan seseorang yang selama ini dekat. Bagi banyak orang, berakhirnya hubungan juga berarti kehilangan rutinitas, tempat bercerita, rencana masa depan, bahkan bagian dari identitas diri yang selama ini terbentuk di dalam hubungan tersebut.



Karena itu, ketika seseorang baru saja mengalami putus cinta, kalimat seperti “sudah, move on saja” atau “masih banyak orang lain” mungkin terdengar sederhana bagi kita, tetapi belum tentu terasa membantu bagi mereka.



Ada orang yang terlihat baik-baik saja setelah putus. Mereka tetap bekerja, bercanda, makan seperti biasa, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, di balik itu, mereka mungkin sedang berusaha keras menerima kenyataan bahwa seseorang yang dulu selalu ada kini tidak lagi menjadi bagian dari hidup mereka.



Jika kamu memiliki teman, saudara, atau seseorang yang kamu sayangi dan ia baru saja putus cinta, dukunganmu bisa menjadi sangat berarti. Kamu tidak harus memiliki jawaban untuk semua masalahnya. Terkadang, hal paling membantu justru adalah hadir dengan cara yang tepat.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (8/9), terdapat enam cara yang bisa kamu lakukan untuk mendukung seseorang yang sedang patah hati, berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Dengarkan tanpa buru-buru memberikan solusi



Kesalahan yang sering dilakukan ketika ingin membantu orang yang sedang patah hati adalah terlalu cepat mencari solusi.



Ketika mereka berkata, “Aku masih kepikiran dia,” kita mungkin langsung menjawab, “Jangan dipikirin terus.”



Ketika mereka berkata, “Aku merasa sendirian,” kita mungkin mengatakan, “Kamu kan masih punya banyak teman.”



Padahal, orang yang sedang terluka sering kali tidak membutuhkan solusi terlebih dahulu. Mereka membutuhkan ruang untuk mengungkapkan apa yang sedang mereka rasakan.



Mendengarkan secara aktif dapat membantu seseorang merasa dipahami dan tidak sendirian dalam menghadapi emosinya.



Kamu tidak harus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Kalimat sederhana seperti:



“Aku ngerti ini pasti berat buat kamu.”



“Kalau kamu mau cerita, aku siap dengarkan.”



“Kamu nggak harus terlihat kuat di depanku.”



bisa jauh lebih berarti daripada nasihat panjang.



Yang penting, jangan menghakimi ceritanya. Jika ia masih merindukan mantan, jangan langsung mengatakan bahwa ia lemah. Jika ia menangis, jangan menyuruhnya berhenti. Jika emosinya berubah-ubah, jangan menganggapnya berlebihan.



Patah hati bukan masalah yang selalu bisa diselesaikan dengan logika.



Terkadang, seseorang perlu didengarkan sebelum ia siap untuk bangkit.



2. Validasi perasaannya, bukan memperbesar lukanya



Validasi bukan berarti membenarkan semua pikiran atau tindakan seseorang. Validasi berarti mengakui bahwa emosi yang sedang mereka rasakan memang nyata dan layak diperhatikan.



Misalnya, daripada berkata:



“Ah, baru putus beberapa minggu, kenapa masih sedih?”



kamu bisa mengatakan:



“Wajar kalau kamu masih sedih. Hubungan itu sudah menjadi bagian penting dari hidupmu.”



Perbedaan kalimat tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa besar.



Ketika seseorang merasa emosinya diterima, ia tidak perlu menghabiskan energi untuk melawan atau menyembunyikan perasaannya. Ia bisa mulai memproses apa yang sebenarnya terjadi.



Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan.



Validasi bukan berarti terus-menerus mengajak seseorang membicarakan mantannya.



Ada saatnya mereka perlu bercerita, tetapi ada pula saatnya mereka membutuhkan distraksi, aktivitas baru, atau sekadar ditemani tanpa membahas hubungan tersebut.



Jadi, kamu bisa mengatakan:



“Kalau kamu mau cerita tentang dia, aku dengarkan. Tapi kalau kamu mau berhenti membahasnya dan melakukan hal lain juga nggak apa-apa.”



Pesan seperti ini memberikan sesuatu yang penting: rasa aman dan kendali.



Ia tidak dipaksa untuk cepat sembuh, tetapi juga tidak dibiarkan tenggelam sendirian dalam kesedihan.



3. Ajak kembali menjalani rutinitas sederhana



Setelah putus cinta, kehidupan seseorang bisa berubah drastis.



Dulu mungkin setiap malam ada telepon. Setiap pagi ada pesan. Akhir pekan dihabiskan bersama. Sekarang semuanya tiba-tiba berhenti.



Kekosongan rutinitas tersebut dapat membuat seseorang terus-menerus memikirkan hubungan yang sudah berakhir.



Karena itu, salah satu bentuk dukungan yang sangat praktis adalah membantu mereka kembali memiliki struktur dalam kehidupan sehari-hari.



Tidak perlu langsung mengajak melakukan sesuatu yang besar.



Ajak makan bersama.



Jalan sore.



Berolahraga.



Menonton film.



Bekerja atau belajar bersama.



Pergi membeli kopi.



Atau bahkan sekadar duduk dan berbicara tentang hal-hal lain.



Tujuannya bukan untuk membuat mereka melupakan mantan dalam satu hari. Tujuannya adalah mengingatkan bahwa hidup mereka masih memiliki banyak aktivitas, hubungan, dan pengalaman di luar hubungan yang telah berakhir.



Bantulah mereka kembali melakukan hal-hal dasar: makan dengan cukup, tidur lebih teratur, bergerak, bekerja, belajar, dan bertemu dengan orang-orang yang membuat mereka nyaman.



Hal-hal tersebut mungkin terdengar sepele.



Namun ketika seseorang sedang mengalami kehilangan emosional, rutinitas sederhana dapat menjadi semacam jangkar yang membantu mereka tetap menjalani hari.



4. Jangan memaksa mereka untuk segera “move on”



Salah satu tekanan terbesar setelah putus cinta adalah anggapan bahwa seseorang harus segera baik-baik saja.



“Sudah berapa lama, kok masih sedih?”



“Kapan move on?”



“Cari yang baru saja.”



Pertanyaan seperti ini sering kali justru membuat seseorang merasa bahwa proses emosinya salah.



Padahal, tidak ada jadwal universal untuk sembuh dari patah hati.



Setiap hubungan berbeda. Setiap orang juga memiliki cara berbeda dalam memproses kehilangan.



Ada yang bisa kembali beraktivitas setelah beberapa hari. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada pula yang tampak sudah baik-baik saja tetapi kemudian kembali merasa sedih ketika menemukan foto, lagu, tempat, atau kenangan tertentu.



Naik-turunnya emosi bukan berarti prosesnya gagal.



Pemulihan emosional sering kali tidak berjalan lurus.



Karena itu, daripada mengatakan:



“Kamu harus segera move on.”



lebih baik mengatakan:



“Nggak apa-apa kalau prosesmu membutuhkan waktu. Yang penting kamu tetap pelan-pelan menjalani hidup.”



Dukungan seperti ini memberikan ruang bagi seseorang untuk menerima kenyataan tanpa merasa dikejar waktu.



Dan menariknya, ketika seseorang tidak terus-menerus dipaksa untuk “sembuh”, mereka justru bisa memiliki ruang yang lebih sehat untuk benar-benar memproses perasaannya.



5. Bantu dia membangun kembali kehidupannya, bukan sekadar mencari pengganti



Ketika seseorang patah hati, ada godaan untuk segera mencari hubungan baru.



Sebagian orang melakukannya karena ingin membuktikan bahwa mereka sudah move on. Sebagian lainnya karena tidak tahan dengan kesepian.



Namun, hubungan baru tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk luka dari hubungan sebelumnya.



Jika kamu ingin benar-benar membantu, arahkan perhatian mereka perlahan kembali kepada dirinya sendiri.



Tanyakan:



“Apa yang ingin kamu lakukan untuk dirimu sendiri sekarang?”



Mungkin ada hobi yang selama ini ditinggalkan.



Teman-teman yang jarang ditemui.



Target pekerjaan yang tertunda.



Buku yang ingin dibaca.



Tempat yang ingin dikunjungi.



Kemampuan yang ingin dipelajari.



Atau sekadar kebiasaan sederhana yang ingin dibangun kembali.



Setelah hubungan berakhir, seseorang terkadang perlu menemukan kembali jawaban atas pertanyaan:



“Siapa aku ketika aku tidak lagi menjadi bagian dari hubungan itu?”



Inilah mengapa proses setelah putus cinta sebaiknya tidak hanya berorientasi pada melupakan mantan.



Lebih penting untuk perlahan membangun kembali kehidupan yang terasa bermakna.



Ketika seseorang mulai memiliki sumber kebahagiaan, identitas, dan tujuan di luar hubungan sebelumnya, ketergantungan emosional terhadap masa lalu dapat perlahan berkurang.



6. Tetap hadir, tetapi jangan mengambil alih proses penyembuhannya



Ada perbedaan antara mendukung seseorang dan mencoba menyelamatkan seseorang.



Ketika melihat orang yang kita sayangi terluka, kita mungkin ingin melakukan semuanya agar mereka segera merasa lebih baik.



Kita ingin terus menghubungi mereka.



Mengajak mereka keluar setiap hari.



Mengawasi apakah mereka masih menghubungi mantan.



Bahkan mungkin ingin mengambil keputusan untuk mereka.



Niatnya baik, tetapi terlalu banyak intervensi justru dapat membuat seseorang merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri.



Dukungan yang sehat adalah hadir tanpa mengambil alih.



Kamu bisa mengatakan:



“Aku ada kalau kamu butuh.”



“Kalau malam ini kamu merasa berat dan ingin ngobrol, kabari aku.”



“Aku nggak akan memaksamu cerita, tapi kamu nggak sendirian.”



Dengan begitu, kamu memberikan dukungan sekaligus menghormati ruang pribadinya.



Dan jangan lupa, kamu juga memiliki batasan.



Menjadi teman yang suportif bukan berarti kamu harus tersedia 24 jam sehari atau bertanggung jawab atas kesembuhan emosional orang lain.



Jika kesedihannya berlangsung sangat berat, mengganggu fungsi sehari-hari dalam waktu lama, atau muncul tanda-tanda bahwa ia tidak aman terhadap dirinya sendiri, doronglah ia untuk mendapatkan bantuan profesional seperti psikolog atau tenaga kesehatan mental.



Ada masalah yang memang lebih baik ditangani bersama orang yang memiliki keahlian khusus.



Hal yang Sebaiknya Tidak Kamu Katakan kepada Orang yang Baru Putus



Terkadang, niat kita baik tetapi cara menyampaikannya justru membuat orang yang sedang terluka semakin merasa tidak dipahami.



Beberapa kalimat yang sebaiknya dihindari antara lain:



“Sudahlah, banyak yang lebih baik.”



Ini bisa membuat perasaannya seolah-olah tidak penting.



“Aku dari awal sudah bilang dia bukan orang yang tepat.”



Mungkin benar, tetapi ketika seseorang sedang berduka, mengatakan “aku sudah bilang” biasanya tidak membantu.



“Kamu harus move on.”



Kalimat ini memberikan tekanan tanpa membantu prosesnya.



“Cari pasangan baru saja.”



Pasangan baru bukan obat otomatis untuk luka emosional.



“Jangan nangis.”



Menangis merupakan salah satu bentuk ekspresi emosi. Tidak selalu perlu dihentikan.



Sebaliknya, gunakan kalimat yang menunjukkan bahwa kamu hadir tanpa menghakimi.



Misalnya:



“Aku mungkin nggak bisa menghilangkan rasa sakitmu, tapi aku bisa menemanimu melewatinya.”



Kalimat sederhana seperti ini justru menunjukkan bentuk dukungan yang lebih realistis.



Pada Akhirnya, Mereka Tidak Selalu Membutuhkanmu untuk Memperbaiki Keadaannya



Ini mungkin bagian terpenting.



Ketika seseorang yang kita sayangi sedang patah hati, kita sering merasa harus melakukan sesuatu agar rasa sakitnya hilang.



Padahal, kamu tidak selalu bisa menghilangkan rasa sakit orang lain.



Dan itu bukan berarti kamu gagal.



Tugasmu bukan membuat mereka melupakan mantan secepat mungkin.



Tugasmu bukan membuat mereka selalu bahagia.



Tugasmu bukan menyelesaikan seluruh masalah mereka.



Terkadang, dukungan terbaik hanyalah menjadi seseorang yang berkata:



“Aku tahu ini berat. Kamu nggak harus melewatinya sendirian.”



Dengarkan ketika mereka ingin bicara.



Berikan ruang ketika mereka membutuhkannya.



Ajak mereka kembali menjalani kehidupan sehari-hari.



Ingatkan mereka bahwa nilai diri mereka tidak hilang hanya karena sebuah hubungan berakhir.



Dan yang paling penting, jangan terburu-buru menentukan kapan mereka harus sembuh.



Karena patah hati bukan perlombaan.



Setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk menerima kehilangan, memahami apa yang terjadi, dan akhirnya menemukan kembali dirinya.



Mungkin hari ini mereka masih menangis.



Besok mungkin mereka masih merindukan mantan.



Minggu depan mungkin mereka tiba-tiba merasa sedih lagi.



Namun, perlahan-lahan, mereka bisa mulai memiliki hari yang lebih ringan.



Sampai suatu saat mereka menyadari bahwa hidup ternyata tetap berjalan.



Bukan karena mereka menghapus masa lalu, tetapi karena mereka sudah tidak lagi harus tinggal di dalamnya.



Dan jika kamu bisa menjadi orang yang tetap hadir dengan sabar selama proses itu, dukunganmu mungkin akan menjadi salah satu hal yang paling mereka ingat ketika akhirnya mereka berhasil bangkit.

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