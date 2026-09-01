Penuh Tawa dan Energi Positif, 6 Zodiak Perempuan Ini Dikenal Awet Muda

ilustrasi perempuan yang ceria. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Usia tidak selalu menentukan bagaimana seseorang menjalani kehidupan. Ada orang yang tetap terlihat ceria, penuh rasa ingin tahu, dan bersemangat meskipun usianya terus bertambah.
Dalam astrologi, karakter tersebut sering dikaitkan dengan beberapa zodiak tertentu. Mereka dikenal mudah menikmati hal-hal sederhana, senang mencoba pengalaman baru, serta mampu membawa suasana menyenangkan di lingkungan sekitarnya.
Sifat humoris, spontan, terbuka, dan gemar bersosialisasi membuat perempuan dengan zodiak tertentu dianggap mempunyai energi muda yang tetap kuat.
Dilansir dari AstroTalk, berikut enam zodiak perempuan yang dikenal memiliki kepribadian ceria dan jiwa muda.
Perempuan Gemini dikenal mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Mereka senang berbicara, bertukar cerita, dan mencari pengalaman baru.
Kemampuan mereka dalam mencairkan suasana membuat Gemini sering menjadi sosok yang menyenangkan ketika berada di tengah lingkungan sosial.
Mereka juga tidak mudah merasa bosan. Selalu ada sesuatu yang ingin dipelajari atau orang baru yang ingin dikenal.
Kebiasaan tersebut membuat Gemini dipercaya mampu mempertahankan semangat muda, terlepas dari pertambahan usia.
Jika berbicara tentang jiwa petualang, Sagitarius menjadi salah satu zodiak yang paling menonjol.
Perempuan Sagitarius biasanya digambarkan menyukai kebebasan dan pengalaman baru. Berkunjung ke tempat berbeda, bertemu orang baru, atau mencoba aktivitas yang belum pernah dilakukan dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka.
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Jawa Pos
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