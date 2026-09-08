6 Hal Ini Tidak Akan Dipedulikan Lagi oleh Seseorang yang Semakin Dewasa Secara Emosional

Ilustrasi orang yang semakin dewasa (magnific)
JawaPos.com - Kedewasaan tidak selalu ditandai dengan bertambahnya usia. Ada orang yang sudah berusia dewasa, tetapi masih mudah tersulut emosi, membutuhkan pengakuan dari orang lain, atau terus berusaha membuktikan dirinya benar.
Sebaliknya, seseorang yang semakin dewasa secara emosional biasanya mengalami perubahan yang lebih halus. Ia mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua pendapat harus dilawan, dan tidak semua standar sosial harus diikuti.
Perubahan tersebut sering kali terlihat dari hal-hal yang mulai tidak lagi dipedulikan. Bukan karena menjadi cuek atau tidak memiliki perasaan, melainkan karena ia semakin mampu menentukan mana yang benar-benar layak mendapatkan energi, waktu, dan perhatian.
Seperti dirangkum dari laman YourTango, berikut enam hal yang perlahan kehilangan tempat dalam pikiran seseorang ketika kematangan emosionalnya semakin berkembang.
Salah satu hal yang semakin tidak menarik bagi seseorang yang matang secara emosional adalah permainan dalam hubungan.
Ia tidak lagi menganggap sikap sengaja menghilang, membuat pasangan cemburu, berpura-pura tidak peduli, atau membalas pesan berjam-jam kemudian sebagai strategi untuk membuat seseorang semakin tertarik.
Ketika seseorang semakin memahami dirinya sendiri, ia biasanya juga semakin jelas mengenai hubungan seperti apa yang ingin dijalani.
Hubungan yang sehat tidak membutuhkan teka-teki terus-menerus mengenai perasaan seseorang.
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Jawa Pos
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