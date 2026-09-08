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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 9 September 2026 | 03.30 WIB

7 Frasa Halus yang Digunakan Seseorang Saat Merasa Terancam dengan Posisi Anda

Ilustrasi seseorang yang merasa terancam dengan keberadaanmu (magnific)

JawaPos.com - Tidak semua orang yang merasa terancam akan menunjukkan kecemburuan secara terang-terangan. 

Sebagian justru menyembunyikannya di balik kalimat sederhana yang terdengar seperti pujian, candaan, atau komentar biasa.

Menariknya, kalimat tersebut terkadang terdengar tidak berbahaya ketika pertama kali didengar. 

Namun, jika muncul berulang kali, terutama ketika Anda sedang menunjukkan pencapaian, kepercayaan diri, atau perkembangan dalam hidup, perkataan tersebut bisa terasa seperti upaya halus untuk membuat Anda meragukan diri sendiri.

Dirangkum dari laman YourTango, artikel ini membahas bagaimana rasa tidak aman terhadap diri sendiri dapat muncul melalui ungkapan pasif-agresif ketika seseorang merasa minder atau terancam oleh orang lain.

Namun, penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa seseorang iri atau berniat buruk hanya karena menggunakan salah satu kalimat berikut. 

Konteks, intonasi, hubungan, dan pola perilaku secara keseluruhan tetap perlu diperhatikan.

Selengkapnya, inilah 7 frasa halus yang mungkin digunakan seseorang ketika merasa terancam, minder, atau tidak percaya diri dengan posisi dan pencapaian Anda.

1. “Kamu Sepertinya Selalu Tahu Apa yang Harus Dilakukan”

Sekilas, kalimat “Kamu sepertinya selalu tahu apa yang harus dilakukan” terdengar seperti pujian. 

Namun, dalam konteks tertentu, ungkapan tersebut dapat memiliki makna yang berbeda, terutama jika disampaikan dengan nada sinis atau muncul setiap kali Anda berhasil mengambil keputusan.

Menurut YourTango, orang yang merasa sangat tidak aman terhadap dirinya sendiri dapat melihat orang yang tampak percaya diri sebagai pembanding. 

Alih-alih mengakui bahwa dirinya sedang merasa tertinggal, ia justru menempatkan Anda pada posisi seolah-olah “terlalu sempurna” atau memiliki kehidupan yang jauh lebih mudah.

Masalahnya, komentar semacam ini dapat membuat Anda merasa bersalah karena terlihat berhasil. 

Anda mungkin mulai berpikir bahwa selama ini orang lain menganggap Anda terlalu percaya diri, padahal Anda hanya berusaha menjalani hidup dengan kemampuan terbaik.

Editor: Novia Tri Astuti
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