Isi Keranjang Belanja Online Ternyata Bisa Ungkap Gaya Hidup dan Karakter Seseorang, Ini yang Sering

JawaPos.com - Isi keranjang belanja online ternyata tidak selalu sekadar daftar barang yang ingin dibeli. Dari produk yang dipilih, seseorang bisa memperlihatkan rutinitas, kebutuhan, perhatian terhadap penampilan, hingga cara menentukan prioritas dalam kehidupan sehari-hari.

Coba perhatikan kembali keranjang belanja sebelum checkout. Produk yang muncul di dalamnya biasanya bukan pilihan yang benar-benar acak. Ada kebutuhan yang berulang, barang yang sudah lama masuk wishlist, sampai produk yang baru menarik perhatian setelah melihat tren atau rekomendasi.

Karena itu, kebiasaan belanja online dapat menjadi gambaran sederhana mengenai gaya hidup seseorang. Bukan berarti isi keranjang bisa digunakan untuk menilai kepribadian seseorang secara mutlak, tetapi pola pilihan produk dapat memberikan petunjuk tentang hal-hal yang sedang dianggap penting.

Produk yang dicari sering berawal dari rutinitas

Pilihan dalam keranjang belanja biasanya paling mudah dibaca dari kebutuhan sehari-hari.

Orang yang rutin menggunakan produk perawatan kulit, misalnya, kemungkinan akan lebih sering mencari skincare dibandingkan kategori lain. Begitu pula mereka yang memiliki perhatian lebih pada kebugaran, kesehatan, kecantikan, atau perawatan diri.

Di sinilah gaya hidup mulai terlihat. Produk yang dibeli berulang kali biasanya berkaitan dengan kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas, bukan sekadar mengikuti tren sesaat.