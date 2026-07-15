Wish List Menumpuk dan Promo Sering Terlewat? Ini Cara Menentukan Waktu Belanja Online agar Lebih Hemat

Ilustrasi belanja online. (ITRC)
JawaPos.com - Belanja online tidak selalu membuat konsumen berhemat. Banyak orang justru mengaku sering melewatkan promo, ragu saat akan checkout, hingga menumpuk daftar barang di wishlist tanpa pernah benar-benar membelinya.
Fenomena tersebut semakin sering terjadi ketika platform e-commerce menggelar promosi dengan jadwal berbeda setiap hari. Tanpa perencanaan belanja online, konsumen berisiko membeli barang yang tidak dibutuhkan atau justru kehilangan kesempatan mendapatkan harga terbaik untuk produk yang memang sudah lama diincar.
Agar belanja online lebih efisien, konsumen sebaiknya membuat daftar prioritas kebutuhan sebelum mengikuti program diskon. Produk dengan nilai tinggi seperti gadget atau elektronik umumnya layak dibeli saat potongan harga besar, sementara kebutuhan rumah tangga dapat dibeli ketika tersedia promo bundling atau beli satu gratis satu.
1. Gadget dan elektronik, cocok bagi konsumen yang memang sudah berencana mengganti perangkat lama.
2. Fashion, lebih menguntungkan jika membeli beberapa produk sekaligus karena sering menawarkan potongan bertingkat.
3. Kebutuhan rumah tangga dan groceries, umumnya memberikan promo bundling atau buy one get one sehingga lebih hemat untuk stok bulanan.
4. Peralatan olahraga, menjadi kesempatan membeli perlengkapan dengan harga lebih rendah bagi yang ingin mulai berolahraga.
5. Produk kecantikan, biasanya menawarkan paket hemat atau bonus produk.
Pakar perilaku konsumen juga kerap mengingatkan bahwa besarnya diskon tidak selalu berarti pengeluaran menjadi lebih hemat. Konsumen tetap disarankan membandingkan harga, mengecek reputasi penjual, memastikan keaslian produk, serta menghindari membeli barang hanya karena tergoda promo.
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