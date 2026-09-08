Melon Potong Lebih Cepat Busuk, Tips Menyimpan Buah yang Sudah Dibelah agar Tahan Lama

Ilustrasi buah melon/Magnific
JawaPos.com - Konsumsi buah potong untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan serat memang terasa sangat praktis.
Anda hanya perlu melahap tanpa repot mengupas, karena sebelumnya sudah dilakukan.
Namun, yang menjadi persoalan adalah buah potong cenderung lebih mudah basi karena tidak ada lapisan pelindung yang membuatnya lebih cepat mengalami proses oksidasi dan pembusukan.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman happyfresh dan mitra10 pada (08/09) buah potong cenderung tidak tahan lama dan mudah mengalami oksidasi karena enzim alami dari buah yang bereaksi dengan oksigen. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan pada warna, tekstur, dan aroma buah potong.
Hal tersebut membuat kualitas buah potong dapat menurun lebih cepat dibandingkan buah yang masih ada kulit.
Selanjutnya, buah potong juga lebih rentan terkontaminasi oleh bakteri.
Daging buah yang terbuka menjadi pintu masuk yang mudah bagi mikroorganisme, bakteri, debu dan jamur untuk menempel mencari nutrisi di dalam buah dan berkembang biak.
Selain itu, kontaminasi bakteri juga dapat terjadi sejak proses mengupas dan memotong buah. Seperti berasal dari air yang tidak bersih, tidak mencuci tangan saat mengupas, sampai alat potong dapur yang terkontaminasi silang karena tidak dicuci setelah memproses bahan makanan mentah.
Salah satu bakteri yang rentan menjangkiti buah potong dari kontaminasi silang adalah bakteri Escherichia coli (E coli). E Coli pada buah potong umumnya berkaitan dengan kebersihan air yang kurang baik, termasuk berasal dari kontaminasi silang pada tangan, air, ataupun peralatan dapur yang digunakan.
Untuk mencegah buah potong anda lebih cepat busuk, maka anda perlu melakukan cara penyimpanan yang tepat. Berikut beberapa langkah menyimpan buah potong agar lebih tahan lama dan mengurangi risiko kontaminasi bakteri.
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Jawa Pos
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