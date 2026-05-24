Dua Melon Hokkaido Laku Rp 643 Juta, Pecahkan Rekor Lelang Jepang

JawaPos.com – Sepasang melon premium dari Jepang kembali bikin geleng-geleng kepala. Dua buah melon asal Hokkaido itu terjual 5,8 juta yen atau sekitar Rp 643,8 juta (1 yen sekitar Rp 111) dalam lelang perdana musim ini. Seperti dilansir Kyodo, Minggu (24/5), angka itu memecahkan rekor sebelumnya sebesar 5 juta yen atau sekitar Rp 555 juta (1 yen sekitar Rp 111) yang tercatat pada 2019. Tradisi lelang buah premium di Jepang memang kerap menghasilkan harga yang fantastis.

Melon tersebut merupakan Yubari melon, produk khas Kota Yubari di Hokkaido. Buah ini terkenal dengan daging berwarna oranye, tekstur berair, dan rasa manisnya.

Pemenang lelang kali ini adalah Futami Seika, pedagang grosir buah dan sayur asal Kushiro. Setelah dibeli, melon itu langsung dijual ke Keio Store untuk dipajang di salah satu supermarketnya di Tokyo hingga Minggu.

“Kami berharap masyarakat Tokyo bisa menikmati melon Hokkaido ini,” kata Hirokazu Okubo dari Futami Seika. Ia terlibat langsung dalam proses penawaran di pasar grosir Sapporo.

Namun, harga selangit itu bukan semata soal kualitas buah. Lelang perdana di Jepang sering menjadi panggung promosi.

Pembeli biasanya sengaja memasang harga tinggi demi publisitas. Efek viral dari harga fantastis itu ikut mengangkat nilai jual produk.

Menurut koperasi pertanian Yubari, petani lokal tahun ini menargetkan pengiriman 3.086 ton melon. Nilainya diperkirakan mencapai 2,12 miliar yen atau sekitar Rp 235,3 miliar (1 yen sekitar Rp 111).

Puncak panen diperkirakan berlangsung pada Juni hingga Juli. Artinya, buah yang baru dilelang ini baru pembuka dari musim penjualan yang lebih besar.