Dua Melon Hokkaido Laku Rp 643 Juta, Pecahkan Rekor Lelang Jepang

Melon premium dari Hokkaido laku Rp 634 juta saat lelang di Sapporo, Jumat 22 Mei 2026. (Kyodo)
Seperti dilansir Kyodo, Minggu (24/5), angka itu memecahkan rekor sebelumnya sebesar 5 juta yen atau sekitar Rp 555 juta (1 yen sekitar Rp 111) yang tercatat pada 2019. Tradisi lelang buah premium di Jepang memang kerap menghasilkan harga yang fantastis.
Melon tersebut merupakan Yubari melon, produk khas Kota Yubari di Hokkaido. Buah ini terkenal dengan daging berwarna oranye, tekstur berair, dan rasa manisnya.
Pemenang lelang kali ini adalah Futami Seika, pedagang grosir buah dan sayur asal Kushiro. Setelah dibeli, melon itu langsung dijual ke Keio Store untuk dipajang di salah satu supermarketnya di Tokyo hingga Minggu.
“Kami berharap masyarakat Tokyo bisa menikmati melon Hokkaido ini,” kata Hirokazu Okubo dari Futami Seika. Ia terlibat langsung dalam proses penawaran di pasar grosir Sapporo.
Namun, harga selangit itu bukan semata soal kualitas buah. Lelang perdana di Jepang sering menjadi panggung promosi.
Pembeli biasanya sengaja memasang harga tinggi demi publisitas. Efek viral dari harga fantastis itu ikut mengangkat nilai jual produk.
Menurut koperasi pertanian Yubari, petani lokal tahun ini menargetkan pengiriman 3.086 ton melon. Nilainya diperkirakan mencapai 2,12 miliar yen atau sekitar Rp 235,3 miliar (1 yen sekitar Rp 111).
Puncak panen diperkirakan berlangsung pada Juni hingga Juli. Artinya, buah yang baru dilelang ini baru pembuka dari musim penjualan yang lebih besar.
Jepang memang punya budaya unik soal buah premium. Di sana, buah bukan sekadar makanan, tetapi juga simbol hadiah mewah dan gengsi sosial.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi