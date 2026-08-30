Melon Blitar Tembus Pasar Singapura, Bukti Pertanian Lokal Bisa Naik Kelas

JawaPos.com - Melon hasil budi daya petani di Kabupaten Blitar menembus pasar Singapura.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa produk hortikultura lokal memiliki peluang bersaing di pasar global jika didukung penguatan kualitas, pendampingan petani, penanganan pascapanen, dan akses pasar yang berkelanjutan.

Pengiriman melon ke Singapura menjadi bagian dari kolaborasi antara petani, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem pertanian Blitar.

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Momentum tersebut ditandai melalui kegiatan Berbagi Energi untuk Negeri pada 26 Agustus 2026, sekaligus menyambut Hari Tani Nasional.

Kegiatan itu tidak hanya diisi dengan panen melon bersama, tetapi juga pemeriksaan kesehatan bagi mitra petani, penyerahan peralatan pertanian, serta apresiasi kepada petani.

Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan daya saing produk pertanian tidak cukup hanya dengan menaikkan produksi.

Dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ekosistem tersebut.

Pemerintah Kabupaten Blitar bersama para pemangku kepentingan didorong untuk memperkuat kapasitas petani, meningkatkan kualitas hasil panen, memperbaiki penanganan pascapanen, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.