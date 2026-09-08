Jangan Asal Jalan! Ini 10 Kesalahan yang Kerap Dilakukan Saat Berjalan Kaki

JawaPos.com - Jalan kaki menjadi salah satu pilihan olahraga yang mudah dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan peralatan mahal, aktivitas ini juga dapat dilakukan di berbagai tempat dan disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing.

Jika dilakukan secara rutin, berjalan kaki dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mendukung pengelolaan berat badan, hingga memberikan manfaat bagi sistem pencernaan.

Meski terlihat sederhana, cara berjalan kaki ternyata juga perlu diperhatikan. Sejumlah kebiasaan yang dilakukan tanpa sadar justru dapat membuat aktivitas ini kurang optimal, bahkan meningkatkan risiko munculnya keluhan pada tubuh.

Dilansir dari NDTV, berikut 10 kesalahan umum saat jalan kaki yang sebaiknya Anda hindari.

1. Menggunakan sepatu yang tidak sesuai Alas kaki menjadi salah satu faktor penting ketika berjalan. Menggunakan sandal, sepatu yang terlalu tipis, atau sepatu yang sudah kehilangan kualitas bantalan dapat memberikan tekanan berlebih pada kaki dan persendian.

Pilih sepatu yang nyaman dengan bantalan memadai, mampu menopang kaki, dan memiliki daya cengkeram yang baik. Sepatu yang tidak sesuai dapat meningkatkan kemungkinan munculnya nyeri kaki, tulang kering, hingga keluhan pada lutut.

2. Mengabaikan postur tubuh Cara berdiri dan melangkah juga berpengaruh terhadap kenyamanan selama berjalan. Membungkuk, terlalu sering menundukkan kepala, atau menggerakkan tangan secara kaku dapat memberikan tekanan pada tubuh dan membuat gerakan menjadi kurang efisien.

Usahakan menjaga punggung tetap tegak, bahu dalam posisi rileks, serta pandangan diarahkan ke depan. Postur yang baik dapat membantu pernapasan dan membuat tubuh tidak cepat lelah.

3. Berjalan terlalu santai tanpa target Berjalan dengan santai tentu tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Namun, jika tujuan Anda adalah meningkatkan kebugaran, intensitas berjalan juga perlu diperhatikan.