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Rabbany Wanadriani
Jumat, 14 Agustus 2026 | 00.43 WIB

Bisa Ganggu Kesehatan, Ini 10 Kesalahan yang Sering Dilakukan Saat Jalan Kaki

Ilustrasi orang sedang olahraga jalan. - Image

Ilustrasi orang sedang olahraga jalan.

JawaPos.com – Jalan kaki menjadi salah satu aktivitas fisik yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang. Selain tidak membutuhkan peralatan rumit, aktivitas ini juga dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk menjaga kebugaran tubuh.

Jika dilakukan secara teratur, jalan kaki dapat membantu mendukung kesehatan jantung, menjaga berat badan, hingga menunjang kebugaran secara keseluruhan.

Meski terlihat sederhana, cara berjalan yang kurang tepat ternyata bisa membuat manfaat olahraga menjadi kurang optimal. Beberapa kebiasaan bahkan berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman atau meningkatkan risiko cedera.

Mulai dari pemilihan sepatu hingga kebiasaan bermain ponsel, berikut sejumlah kesalahan yang sebaiknya dihindari saat berjalan kaki, seperti dilansir NDTV.

1. Memakai sepatu yang tidak sesuai

Alas kaki menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika berjalan kaki. Sandal, sepatu yang terlalu tipis, atau alas kaki yang sudah kehilangan daya dukung dapat membuat kaki bekerja lebih keras.

Pilih sepatu yang nyaman dengan bantalan dan dukungan yang memadai. Penggunaan alas kaki yang kurang tepat dalam jangka panjang dapat memicu ketidaknyamanan pada kaki maupun persendian.

2. Mengabaikan postur tubuh

Cara berdiri dan melangkah juga berpengaruh terhadap kenyamanan saat berjalan. Kebiasaan membungkuk, terlalu sering melihat ke bawah, atau membuat gerakan tangan terlalu kaku sebaiknya dihindari.

Usahakan tubuh tetap tegak, bahu dalam kondisi rileks, dan mata mengarah ke depan. Postur yang baik membantu tubuh bergerak lebih nyaman selama berjalan.

3. Berjalan tanpa meningkatkan intensitas

Jalan santai tetap memiliki manfaat, terutama bagi orang yang baru mulai aktif bergerak. Namun, jika tujuan utamanya meningkatkan kebugaran, intensitas berjalan perlu disesuaikan secara bertahap.

Salah satu caranya adalah meningkatkan kecepatan hingga napas dan detak jantung menjadi lebih aktif, tetapi tetap dalam batas yang nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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