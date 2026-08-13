Bisa Ganggu Kesehatan, Ini 10 Kesalahan yang Sering Dilakukan Saat Jalan Kaki

Ilustrasi orang sedang olahraga jalan.
JawaPos.com – Jalan kaki menjadi salah satu aktivitas fisik yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang. Selain tidak membutuhkan peralatan rumit, aktivitas ini juga dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk menjaga kebugaran tubuh.
Jika dilakukan secara teratur, jalan kaki dapat membantu mendukung kesehatan jantung, menjaga berat badan, hingga menunjang kebugaran secara keseluruhan.
Meski terlihat sederhana, cara berjalan yang kurang tepat ternyata bisa membuat manfaat olahraga menjadi kurang optimal. Beberapa kebiasaan bahkan berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman atau meningkatkan risiko cedera.
Mulai dari pemilihan sepatu hingga kebiasaan bermain ponsel, berikut sejumlah kesalahan yang sebaiknya dihindari saat berjalan kaki, seperti dilansir NDTV.
Alas kaki menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika berjalan kaki. Sandal, sepatu yang terlalu tipis, atau alas kaki yang sudah kehilangan daya dukung dapat membuat kaki bekerja lebih keras.
Pilih sepatu yang nyaman dengan bantalan dan dukungan yang memadai. Penggunaan alas kaki yang kurang tepat dalam jangka panjang dapat memicu ketidaknyamanan pada kaki maupun persendian.
Cara berdiri dan melangkah juga berpengaruh terhadap kenyamanan saat berjalan. Kebiasaan membungkuk, terlalu sering melihat ke bawah, atau membuat gerakan tangan terlalu kaku sebaiknya dihindari.
Usahakan tubuh tetap tegak, bahu dalam kondisi rileks, dan mata mengarah ke depan. Postur yang baik membantu tubuh bergerak lebih nyaman selama berjalan.
Jalan santai tetap memiliki manfaat, terutama bagi orang yang baru mulai aktif bergerak. Namun, jika tujuan utamanya meningkatkan kebugaran, intensitas berjalan perlu disesuaikan secara bertahap.
Salah satu caranya adalah meningkatkan kecepatan hingga napas dan detak jantung menjadi lebih aktif, tetapi tetap dalam batas yang nyaman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan