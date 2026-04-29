Seseorang yang Merasa Kesepian di Masa Pensiun Biasanya Memiliki 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Masa pensiun sering dibayangkan sebagai fase hidup yang tenang, bebas dari tekanan pekerjaan, dan penuh waktu luang. Namun, bagi sebagian orang, kenyataannya tidak selalu seindah itu.

Ketika rutinitas harian berubah drastis, lingkaran sosial menyempit, dan rasa “dibutuhkan” mulai memudar, perasaan kesepian bisa muncul secara perlahan namun mendalam.

Dalam perspektif psikologi, kesepian bukan sekadar kondisi fisik karena sendirian, melainkan pengalaman emosional ketika seseorang merasa kurang terhubung secara bermakna dengan orang lain.

Menariknya, ada sejumlah kebiasaan sehari-hari yang sering muncul pada individu yang mengalami kesepian di masa pensiun. Kebiasaan ini sering kali tidak disadari, tetapi dapat memperkuat perasaan terisolasi jika dibiarkan terus berlangsung.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kebiasaan tersebut.

1. Mengurangi Interaksi Sosial Secara Bertahap

Banyak pensiunan mulai membatasi interaksi sosial tanpa disadari. Awalnya mungkin karena merasa lelah, tidak ingin merepotkan orang lain, atau merasa tidak lagi memiliki topik pembicaraan yang relevan. Namun, semakin jarang seseorang berinteraksi, semakin sulit pula untuk kembali terhubung.

Dalam psikologi sosial, fenomena ini dikenal sebagai “social withdrawal,” yang dapat memperkuat siklus kesepian. Semakin sedikit interaksi, semakin besar rasa canggung, dan akhirnya seseorang semakin menarik diri.

2. Mempertahankan Rutinitas yang Monoton