10 Tanda Menyedihkan Seseorang Telah Mengalami Trauma Karena Cinta

ilustrasi trauma (magnific)
JawaPos.com - Kenali sepuluh tanda seseorang masih membawa trauma karena cinta, mulai dari sulit tidur, kehilangan kepercayaan, terlalu banyak berpikir hingga merasa tidak berharga.
Cinta seharusnya menjadi tempat seseorang merasa aman, dihargai, dan diterima.
Namun, ketika sebuah hubungan dipenuhi kebohongan, manipulasi, pengkhianatan, penolakan, atau perlakuan yang membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri, pengalaman tersebut dapat meninggalkan luka emosional yang jauh lebih dalam daripada sekadar patah hati.
Seseorang mungkin tetap bekerja, bersosialisasi, tersenyum, dan menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi di dalam dirinya masih berjuang menghadapi rasa takut, curiga, malu, kehilangan kepercayaan, atau pertanyaan tentang apakah dirinya masih pantas dicintai.
Dirangkum dari laman YourTango, sejumlah tanda dapat muncul setelah seseorang mengalami hubungan yang sangat menyakitkan atau penuh manipulasi.
Perlu dipahami, tanda-tanda ini lebih tepat digunakan sebagai bahan refleksi.
Jika pengalaman masa lalu terus mengganggu kehidupan sehari-hari, dukungan dari profesional kesehatan mental dapat membantu.
1. Mulai Mengalami Gangguan Tidur atau Mimpi Buruk
Salah satu perubahan yang sering terasa setelah mengalami hubungan yang sangat menyakitkan adalah terganggunya pola tidur.
Tubuh mungkin sudah berada di tempat yang aman, tetapi pikiran seolah belum benar-benar mendapatkan pesan bahwa bahaya telah berakhir.
Seseorang dapat mengalami kesulitan tidur, sering terbangun pada malam hari, atau mendapatkan mimpi yang membuatnya kembali merasakan ketakutan dan kesedihan dari masa lalu.
Dalam sumber YourTango, gangguan tidur dan mimpi buruk termasuk salah satu tanda yang dikaitkan dengan pengalaman love trauma.
Menariknya, seseorang tidak selalu menyadari bahwa perubahan pola tidurnya berkaitan dengan hubungan masa lalu.
Ia mungkin menganggap dirinya hanya sedang stres atau terlalu banyak memikirkan pekerjaan.
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Jawa Pos
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