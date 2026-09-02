Wajib Tahu! Trauma Orang Tua Ternyata Lebih Mudah Diwariskan ke Anak

JawaPos.com - Isu mengenai trauma antargenerasi (generational trauma) semakin banyak mendapat perhatian dalam kajian psikologi dan pola asuh modern.

Tanpa disadari, luka emosional, kecemasan, hingga respons pola asuh yang dialami oleh orang tua di masa lalu seringkali membentuk karakter dan kondisi mental anak di masa depan.

Pewarisan trauma tidak hanya terjadi lewat pengasuhan sehari-hari, tetapi juga terpeta melalui mekanisme epigenetik

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (02/09), mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa trauma yang dialami orang tua cenderung lebih mudah diwariskan kepada anak melalui kombinasi mekanisme biologis dan pola interaksi emosional di lingkungan keluarga.

Studi neurobiologi menunjukkan bahwa stres kronis dan trauma mendalam yang dialami individu dapat mengubah ekspresi genetik tanpa mengubah urutan DNA dasar (epigenetic modifications).

Perubahan ekspresi gen ini mempengaruhi respons sistem saraf terhadap stres, yang kemudian dapat diturunkan secara biologis kepada keturunannya.

Akibatnya, anak memiliki ambang toleransi stres yang lebih rendah dan kecenderungan kecemasan yang lebih tinggi sejak lahir.

Berikut adalah beberapa faktor utama bagaimana trauma orang tua dapat dengan mudah terwariskan kepada anak:

1. Mekanisme Epigenetik Biologis