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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 4 September 2026 | 15.35 WIB

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

Gelandang PSS Sleman Dominikus Dion. (Dok. Dominikus Dion) - Image

Gelandang PSS Sleman Dominikus Dion. (Dok. Dominikus Dion)

JawaPos.com - PSS Sleman akan menghadapi Bali United di laga pekan perdana Super League 2026/2027. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9) pukul 19.00 WIB

Dominikus Dion ingin PSS Sleman tampil percaya diri

Dominikus Dion sangat antusias menghadapi Bali United dan ingin PSS Sleman tampil percaya diri di depan suporter tuan rumah. Gelandang 21 tahun tersebut berharap PSS bisa meraih hasil positif.

"Kita siap melakukan yang terbaik walaupun bermain away kita harus tampil percaya diri dan memberikan yang terbaik untuk tim. Semoga bisa mendapatkan hasil positif di pertandingan pertama besok," kata Dominikus Dion saat jumpa pers yang dikutip dari YouTube resmi PSS Sleman, Kamis (3/9).

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra menegaskan bahwa para pemainnya sudah siap untuk menghadapi Bali United dan punya kondisi fisik yang bagus. Pelatih asal Belanda tersebut juga senang bisa langsung menghadapi tim kuat di laga perdana.

"Semua pemain dalam kondisi fisik yang bagus meski ada pemain cedera yang butuh waktu untuk pulih. Saya senang jika PSS Sleman bisa mengawali musim melawan Bali United dan tampil dengan impresif," ujar Pieter Huistra.

Prediksi susunan pemain Bali United vs PSS Sleman

Mike Hauptmeijer diprediksi menjadi kiper utama Bali United. Ricky Fajrin tetap merupakan pilihan utama di posisi bek kiri dan Kadek Arek sebagai bek tengah.

Kadek Agung, Teppei Yachida dan Queven Inacio bakal memperkuat lini tengah. Sementara Jort van der Sande akan menjadi ujung tombak.

Dari sisi PSS Sleman, kiper baru Pedro Caracoci bakal bermain. Duet Nduwarugira dan Cleberson akan memperkuat lini belakang. Di lini depan, ketajaman Gustavo Tocantins akan sangat diandalkan.

Bali United: Hauptmeijer, Kadek Arel, Ricky Fajrin, Thijmen Goppel, Tim Geypens, Kadek Agung, Teppei Yachida, Queven Inacio, Remco Balk, Rahmat Arjuna, dan Jort van der Sande.

PSS Sleman: Caracoci (GK), Ashkovski, Nduwarugira, Cleberson, Gomes, Kim Kurniawan, Bagayoko, Dion, Riko Simanjuntak, Tocantins, dan Lorenzen

Editor: Hendra
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