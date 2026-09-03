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Ardini Pramitha
Kamis, 3 September 2026 | 21.02 WIB

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

Sidang kasus pengusaha buah pukul pemuda berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Sidang kasus pengusaha buah pukul pemuda berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sidang perkara dugaan pengeroyokan kepada Louis Prasetya oleh terdakwa pengusaha buah Yusuf bin Buamin (alm) alias Denius atau Haji Yus dan Poerwantoro Prazigi alias Sengek bin Sanut memasuki agenda pembuktian.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (2/9) itu menghadirkan tiga saksi, yakni korban Louis Prasetya, Natalia dan Bagas.

Dalam sidang tersebut, ditemukan tidak kesesuaian antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kesaksian yang diberikan. 

Louis mengaku menjadi korban pemukulan saat sedang memuat buah ke dalam kontainer. 

Dia menyebut terdakwa Yusuf lebih dulu memukul bagian bibir dan pelipisnya. Setelah itu, ia mengaku dipegangi, dipukul pada bagian belakang kepala hingga dicekik.

“Badan saya sakit semua. Ada lecet, memar dan luka bagian kepala belakang,” ujar Louis.

Namun, keterangan tersebut langsung dibantah Yusuf dan Poerwantoro. Yusuf mengaku tidak marah-marah dan menyebut pemukulan terjadi setelah dirinya diumpat Louis.

Poerwantoro juga membantah memukul kepala korban. Dia mengaku hanya menarik tangan Louis dengan maksud melerai.

Kesaksian berikutnya dari Natalia juga menjadi sorotan. Kakak Louis itu mengakui tidak melihat langsung peristiwa kekerasan. Saat kejadian berlangsung, dirinya sudah meninggalkan lokasi setelah menunggu lebih dari satu jam.

Editor: Estu Suryowati
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