Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

JawaPos.com — Lille berpeluang mengalahkan Toulouse pada pekan ketiga Ligue 1 2026/2027 di Stadium de Toulouse, Jumat (4/9/2026) pukul 01.45 WIB, setelah mengawali musim dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Sebaliknya, Toulouse baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan sehingga berada di zona playoff degradasi.

Bagaimana Performa Toulouse Jelang Menjamu Lille? Toulouse mengawali Ligue 1 2026/2027 dengan hasil mengecewakan setelah kalah 0-2 dari Lyon di kandang sendiri pada pekan pertama dan hanya bermain imbang 2-2 melawan Brest pada laga berikutnya.

Dua pertandingan tersebut membuat Les Violets baru mengumpulkan satu poin dan untuk sementara menempati posisi playoff degradasi.

Hasil itu cukup kontras dengan pencapaian Toulouse pada musim 2025-26 ketika mereka mampu finis di posisi kesembilan, sekaligus menjadi peringkat terbaik klub tersebut dalam 14 tahun terakhir.

Tim asuhan Jens Berthel Askou juga sempat menunjukkan performa positif pada pramusim dengan tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan awal, termasuk kemenangan 2-1 atas Real Sociedad.

Namun, momentum tersebut tidak berlanjut hingga kompetisi resmi dimulai karena Toulouse menelan kekalahan dalam dua laga pramusim terakhir.

Situasi skuad juga ikut berubah setelah Dayann Methalie dan Emersonn meninggalkan klub untuk bergabung dengan tim-tim Premier League.