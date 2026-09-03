Menemukan 7 Tanda Ini pada Dirimu Sendiri, Kamu Mungkin Menjadi 'Bunglon' di Dalam Sebuah Hubungan

seseorang yang menjadi bunglon dalam hubungan./Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu berubah ketika sedang bersama pasangan?
Bukan sekadar menyesuaikan diri karena ingin menghargai pasangan, tetapi seperti perlahan-lahan kehilangan bentuk dirimu sendiri.
Ketika pasangan suka sesuatu, kamu ikut menyukainya. Ketika pasangan tidak menyukai sesuatu, kamu tiba-tiba merasa tidak menyukainya juga. Ketika pasangan sedang marah, kamu buru-buru mengubah sikap agar suasana kembali tenang. Bahkan dalam mengambil keputusan sederhana, kamu mungkin lebih sering bertanya, “Menurut kamu bagaimana?” daripada mendengarkan apa yang sebenarnya kamu inginkan.
Pada awalnya, semua itu mungkin terlihat seperti bentuk perhatian.
Kamu mungkin berkata kepada diri sendiri:
"Aku memang orangnya fleksibel."
"Aku hanya tidak ingin memperbesar masalah."
"Aku ingin menjaga hubungan ini."
"Aku memang lebih suka mengalah."
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (2/9), dalam psikologi, kemampuan menyesuaikan diri dengan pasangan tidak selalu berarti sesuatu yang sehat. Ada perbedaan antara adaptasi yang sehat dan mengubah diri secara terus-menerus demi mempertahankan penerimaan atau menghindari konflik.
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Jawa Pos
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