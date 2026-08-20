Tak Cukup Hanya Keramas, Ini 6 Cara Merawat Kulit Kepala dari Ketombe

JawaPos.com -- Ketombe merupakan salah satu masalah kulit kepala yang cukup umum. Munculnya serpihan putih, rasa gatal, hingga kulit kepala yang terasa tidak nyaman dapat mengganggu aktivitas sekaligus menurunkan rasa percaya diri.

Mengganti sampo memang bisa menjadi salah satu langkah yang dilakukan. Namun, pada sebagian orang, ketombe tetap muncul kembali sehingga membutuhkan perawatan yang lebih tepat.

Selain menjaga kebersihan kulit kepala, beberapa kebiasaan sehari-hari juga dapat membantu mengurangi keluhan ketombe.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi ketombe dan menjaga kesehatan kulit kepala.

1. Perhatikan Penggunaan Cuka Sari Apel Cuka sari apel kerap digunakan sebagai bahan perawatan rambut rumahan. Sifat asamnya membuat bahan ini dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan kondisi kulit kepala.

Namun, penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati karena cuka yang terlalu pekat dapat menyebabkan iritasi.

Jika ingin mencobanya, cuka sari apel sebaiknya diencerkan terlebih dahulu dengan air dan tidak langsung dioleskan dalam kondisi murni ke kulit kepala. Hentikan pemakaian apabila muncul rasa perih, kemerahan, atau iritasi.

2. Perbanyak Asupan Makanan Bergizi Kondisi tubuh juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit, termasuk kulit kepala. Karena itu, pola makan seimbang dapat menjadi bagian dari perawatan secara keseluruhan.

Pastikan menu harian mengandung berbagai zat gizi, termasuk protein, vitamin, mineral, serta sumber lemak sehat.