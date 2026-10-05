Tak Cuma Jago Bahasa Asing, ini 5 Bekal yang Harus Dimiliki untuk Bekerja di Industri Pariwisata

Job Fair Internship Expo dan Coaching Clinic di Auditorium IP Trisakti, Jakarta, Senin (5/10). (Dimas Choirul/Jawapos.com).
JawaPos.com — Bekerja di industri pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis atau bahasa asing. Sektor yang banyak berhadapan langsung dengan manusia ini juga membutuhkan kemampuan melayani, etika, pengetahuan, hingga karakter yang kuat.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Pemasaran dan Alumni Institut Pariwisata (IP) Trisakti, Novita Widyastuti Sugeng, membagikan tips yang harus dimiliki seorang individu untuk masuk ke sektor pariwisata. Berikut tipsnya;
Novita mengatakan salah satu fondasi utama yang perlu dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata adalah hospitality atau keramahtamahan.
“Industri pariwisata itu identik dengan bagaimana kita melayani manusia. Jadi yang kita temui adalah manusia. Pada dasarnya manusia itu siapapun orangnya ingin dilayani,” kata Novita kepada wartawan pada acara Job Fair Internship Expo dan Coaching Clinic di Auditorium IP Trisakti, Jakarta, Senin (5/10).
Menurutnya, hospitality bukan sekadar kemampuan untuk bersikap ramah. Sikap tersebut perlu menjadi kebiasaan yang dibentuk dalam keseharian, termasuk melalui pembelajaran mengenai etika.
Selain kemampuan melayani, calon pekerja di sektor pariwisata perlu memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Novita mengatakan, pendidikan perlu terus menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan dunia kerja.
“Pengetahuan ini kita rancang kurikulumnya berdasarkan kebutuhan industri. Jadi ketika kita mau merubah kurikulum, kita wajib untuk berdiskusi atau FGD dengan industri-industri,” tuturnya.
Bekal selanjutnya adalah keterampilan. Menurut Novita, skill tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis sesuai bidang studi, tetapi juga kemampuan berkomunikasi.
“Ya dari mulai keterampilan dia berkomunikasi, ataupun keterampilan dasar di mana mata kuliah dia, dia ambil. Sesuai dengan prodinya,” jelasnya.
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