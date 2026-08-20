Pasangan yang Belum Dewasa Secara Mental dan Emosional Biasanya Melakukan 5 Hal Ini

JawaPos.com - Kenali lima tanda pasangan yang belum dewasa secara mental dan emosional dalam hubungan. Mulai dari sulit mengelola emosi hingga menghindari tanggung jawab.

Kedewasaan dalam hubungan tidak hanya ditentukan oleh usia. Seseorang bisa saja sudah cukup dewasa secara umur, tetapi masih kesulitan mengelola emosi, menghadapi konflik, menerima kritik, atau bertanggung jawab atas perilakunya.

Dalam sebuah hubungan romantis, kedewasaan mental dan emosional menjadi salah satu fondasi penting.

Ketika salah satu pasangan belum mampu mengelola dirinya dengan baik, persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik besar karena komunikasi tidak berjalan secara sehat.

Dirangkum dari laman YourTango, inilah tanda pasangan yang belum dewasa secara mental dan emosional dalam hubungan.

Namun lima perilaku berikut bukan diagnosis psikologis. Setiap hubungan memiliki dinamika berbeda sehingga tanda-tanda tersebut sebaiknya dilihat sebagai pola yang terjadi berulang, bukan berdasarkan satu kejadian saja.

1. Sulit Mengakui Kesalahan Salah satu tanda yang cukup mudah terlihat adalah kesulitan mengatakan “saya salah”.

Pasangan yang belum matang secara emosional mungkin lebih sering mencari alasan, mengalihkan pembicaraan, atau menyalahkan keadaan ketika terjadi masalah.

Dalam hubungan yang sehat, kesalahan merupakan sesuatu yang dapat dibicarakan tanpa harus berubah menjadi pertarungan untuk menentukan siapa yang paling bersalah.

Kedua pihak seharusnya mampu mengevaluasi tindakan masing-masing dan mencari solusi.

Mengakui kesalahan juga tidak berarti seseorang kehilangan harga diri. Justru, kemampuan bertanggung jawab menunjukkan bahwa seseorang memiliki kesadaran terhadap dampak perilakunya kepada pasangan.

Jika pasangan mampu meminta maaf dengan tulus sekaligus berusaha memperbaiki perilaku, konflik dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan.

2. Menghindari Percakapan yang Tidak Nyaman Setiap hubungan pasti memiliki pembicaraan yang sulit. Masalah keuangan, batas pribadi, masa depan hubungan, kecemburuan, maupun perbedaan kebutuhan membutuhkan komunikasi terbuka.

Namun, pasangan yang belum matang secara emosional mungkin memilih menghindari pembicaraan sulit.