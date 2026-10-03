7 Hal yang Harus Dilakukan Saat Seseorang Mencoba Mendekati Pasanganmu Menurut Psikologi

seseorang yang mencoba mendekati pasangan orang lain./Magnific/magnific
JawaPos.com - Ketika seseorang mencoba mendekati pasangan kita, reaksi pertama yang muncul sering kali adalah rasa tidak nyaman. Cemburu, marah, takut kehilangan, bahkan keinginan untuk segera menghadapi orang tersebut merupakan respons yang sangat manusiawi.
Namun, dalam hubungan yang sehat, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang mencoba mendekati pasanganmu, melainkan bagaimana kamu dan pasangan merespons situasi tersebut.
Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (2/10), menurut perspektif psikologi hubungan, kecemburuan tidak selalu berarti hubungan sedang bermasalah. Kecemburuan dapat menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang dianggap penting dan berharga. Masalahnya muncul ketika emosi tersebut membuat seseorang kehilangan kendali, menjadi terlalu mengontrol, atau mengambil keputusan secara impulsif.
Karena itu, ketika ada orang lain yang mencoba mendekati pasanganmu, ada beberapa hal yang lebih konstruktif untuk dilakukan.
1. Jangan langsung bereaksi ketika emosi sedang tinggi
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memberi diri sendiri waktu untuk tenang.
Ketika melihat seseorang menggoda, mengirim pesan, memberikan perhatian berlebihan, atau menunjukkan ketertarikan kepada pasangan, otak dapat dengan cepat menganggap situasi tersebut sebagai ancaman terhadap hubungan.
Dalam kondisi seperti itu, kita cenderung berpikir secara hitam-putih:
"Dia pasti ingin merebut pasangan saya."
"Pasangan saya pasti menyukainya."
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Jawa Pos
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