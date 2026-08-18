9 Frasa yang Sering Digunakan oleh Orang-Orang dengan Pemikiran Kritis dalam Kehidupan Sehari-hari

Ilustrasi orang dengan pemikiran kritis (magnific)
JawaPos.com - Kemampuan berpikir kritis tidak selalu terlihat dari seberapa banyak seseorang mengetahui sesuatu.
Justru, cara seseorang mengajukan pertanyaan, menilai informasi, mempertimbangkan sudut pandang lain, hingga menahan diri untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dapat menjadi gambaran dari pola pikirnya.
Orang dengan pemikiran kritis biasanya tidak mudah menerima sebuah pernyataan hanya karena terdengar meyakinkan.
Mereka cenderung mencari konteks, memeriksa bukti, mempertimbangkan kemungkinan lain, dan menyadari bahwa sebuah persoalan terkadang tidak sesederhana benar atau salah.
Seperti dirangkum dari laman YourTango, frasa-frasa berikut dapat menggambarkan kebiasaan komunikasi yang sering muncul pada orang yang terbiasa berpikir secara kritis.
Yuk, kenali 9 frasa yang sering digunakan orang dengan pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari.
Bukan sekadar pintar berargumen, mereka terbiasa menganalisis informasi sebelum mengambil kesimpulan
Salah satu ciri utama pemikiran kritis adalah keinginan untuk mengetahui dasar dari sebuah klaim. Ketika mendengar informasi baru, orang yang berpikir kritis tidak langsung mempercayainya hanya karena disampaikan dengan penuh keyakinan.
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Jawa Pos
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