Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 19 Agustus 2026 | 02.44 WIB

9 Frasa yang Sering Digunakan oleh Orang-Orang dengan Pemikiran Kritis dalam Kehidupan Sehari-hari

Ilustrasi orang dengan pemikiran kritis (magnific) - Image

Ilustrasi orang dengan pemikiran kritis (magnific)

JawaPos.com - Kemampuan berpikir kritis tidak selalu terlihat dari seberapa banyak seseorang mengetahui sesuatu. 

Justru, cara seseorang mengajukan pertanyaan, menilai informasi, mempertimbangkan sudut pandang lain, hingga menahan diri untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dapat menjadi gambaran dari pola pikirnya.

Orang dengan pemikiran kritis biasanya tidak mudah menerima sebuah pernyataan hanya karena terdengar meyakinkan. 

Mereka cenderung mencari konteks, memeriksa bukti, mempertimbangkan kemungkinan lain, dan menyadari bahwa sebuah persoalan terkadang tidak sesederhana benar atau salah.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, frasa-frasa berikut dapat menggambarkan kebiasaan komunikasi yang sering muncul pada orang yang terbiasa berpikir secara kritis.

Yuk, kenali 9 frasa yang sering digunakan orang dengan pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari. 

Bukan sekadar pintar berargumen, mereka terbiasa menganalisis informasi sebelum mengambil kesimpulan

1. “Apa buktinya?”

Salah satu ciri utama pemikiran kritis adalah keinginan untuk mengetahui dasar dari sebuah klaim. Ketika mendengar informasi baru, orang yang berpikir kritis tidak langsung mempercayainya hanya karena disampaikan dengan penuh keyakinan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
6 Provinsi dalam Keadaan Kritis Akibat Karhutla, BNPB Teruskan Pemadaman di Kawasan TNBTS - Image
Nasional

6 Provinsi dalam Keadaan Kritis Akibat Karhutla, BNPB Teruskan Pemadaman di Kawasan TNBTS

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.54 WIB

RSUD Dr. Soetomo Pastikan Pasien Meninggal Bukan Karena Asap Kebakaran, Tapi Sudah Kritis - Image
Surabaya Raya

RSUD Dr. Soetomo Pastikan Pasien Meninggal Bukan Karena Asap Kebakaran, Tapi Sudah Kritis

Jumat, 15 Mei 2026 | 20.59 WIB

4 Zodiak yang Sangat Kritis, Sulit Menerima Nasihat karena Selalu Memiliki Argumen Logis - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Sangat Kritis, Sulit Menerima Nasihat karena Selalu Memiliki Argumen Logis

Senin, 27 April 2026 | 20.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore