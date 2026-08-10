6 Provinsi dalam Keadaan Kritis Akibat Karhutla, BNPB Teruskan Pemadaman di Kawasan TNBTS

JawaPos.com - Pemerintah menyatakan bahwa 6 provinsi di Indonesia kini dalam keadaan kritis akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya pemadaman tersebut berlangsung. Termasuk penanggulangan karhutla di Gunung Bromo, Jawa Timur (Jatim), yang masih berlangsung.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago membeber kondisi terkini penanggulangan karhutla di Indonesia usai rapat bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto pada Senin (10/8).

”Daerah yang kami waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada 6 provinsi, (karhutla) juga muncul di daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kami pantau dengan ketat,” kata Djamari kepada awak media.

Berdasar data prakiraan dari BMKG, risiko tinggi karhutla meluas terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan pemantauan, pencegahan dan kesiapsiagaan, khususnya di 6 provinsi prioritas. Yakni Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sampai kemarin (9/8) luas lahan terbakar di 6 provinsi prioritas tercatat sekitar 48.889,69 hektare. Luasan terbesar berada di Kalbar sekitar 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare, Kalteng 3.069,52 hektare, Sumsel 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalsel 383,07 hektare. Secara keseluruhan karhutla sudah membakar 107 ribu hektare hutan dan lahan di Indonesia.

Menurut Letjen Suharyanto, penguatan operasi satgas darat sebagai ujung tombak utama penanganan karhutla sudah ditekankan oleh menko polkam. Itu dilakukan mengingat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan yang diperkirakan belum dapat berjalan optimal hingga akhir Agustus nanti.

”Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” kata dia.

Meski begitu, BNPB menyiagakan pesawat untuk melakukan OMC ketika kondisi awan memungkinkan. Setiap terdapat pertumbuhan awan yang memenuhi kondisi untuk OMC, operasi akan segera dilaksanakan. Selain itu, operasi udara tetap disiagakan sebagai kekuatan pendukung operasi darat. Saat ini telah tergelar 35 unit armada yang terdiri atas 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan 2 pesawat OMC.

Tidak hanya itu, BNPB mengupayakan penambahan 8 unit helikopter water bombing untuk memperkuat operasi penanganan karhutla. Menurut Suharyanto, water bombing merupakan dukungan terhadap operasi darat. Terutama untuk pemadaman api di lahan gambut. Setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar hilang.