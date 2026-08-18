Sering Mimpi Banjir? 6 Makna Ini Berkaitan dengan Perubahan Hidup

ilustrasi orang mimpi banjir. (Freepik)
JawaPos.com – Mimpi sering kali menjadi pengalaman yang menarik untuk ditafsirkan. Salah satu gambaran yang cukup umum adalah melihat air meluap atau mengalami banjir dalam tidur.
Dalam berbagai tradisi penafsiran mimpi, air kerap dikaitkan dengan emosi dan kondisi psikologis seseorang. Karena itu, gambaran banjir terkadang dimaknai sebagai simbol perasaan yang sedang memenuhi pikiran atau perubahan besar yang tengah dihadapi.
Namun, tafsir mimpi bukanlah kepastian tentang masa depan. Maknanya dapat berbeda pada setiap orang, tergantung pengalaman, kondisi emosional, serta situasi yang sedang dijalani.
Dilansir dhawniastro, berikut enam makna mimpi banjir yang dapat dikaitkan dengan proses pertumbuhan pribadi.
Banjir dalam mimpi dapat menggambarkan perasaan yang sedang berada pada titik tinggi. Air yang terus bertambah atau meluap mungkin menjadi simbol dari emosi yang selama ini disimpan.
Perasaan seperti kecewa, marah, takut, atau sedih bisa saja muncul dalam bentuk gambaran air yang tidak terkendali.
Mimpi semacam ini dapat menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan kondisi emosional dan tidak terus-menerus mengabaikan perasaan sendiri.
Terkadang seseorang terbiasa menyimpan masalah dan memilih diam ketika menghadapi tekanan. Dalam penafsiran simbolis, banjir dapat menggambarkan emosi yang sudah terlalu lama tertahan.
Mimpi tersebut bisa menjadi dorongan untuk menemukan cara yang sehat dalam mengekspresikan perasaan.
Berbicara dengan orang yang dipercaya, menulis jurnal, atau memberikan waktu kepada diri sendiri untuk memahami emosi dapat menjadi beberapa pilihan.
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Jawa Pos
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